AI's Asia Cup winner prediction: तमाम पूर्व दिग्गजों के बीच AI ने भी एशिया कप की विजेता टीम को लेकर साफ-साफ राय दी है

Asia Cup 2025: पांच एआई प्लेटफॉर्म की बड़ी भविष्यवाणी, इस टीम को बताया एशिया कप चैंपियन, जानें कौन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
  • एशिया कप 2025 के संभावित विजेता के रूप में पांच प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म ने भारत को चुना है
  • चैट जीपीटी ने भारत को विजेता और शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताया है
  • क्लाउड प्लेटफॉर्म ने भारत-पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाते हुए भारत को विजेता घोषित किया है
Asia Cup's Winner predictions from five AI platforms: एशिया कप (2025) का आगाज हो चुका है, तो दूसरे दिन टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) संयुक्त अरब अमीरात (India vs Uae) के खिलाफ अभियान का आगाज करेगी. इसी बीच जहां तमाम पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अपनी-अपनी टीम चुन रहे हैं, तो संभावित विजेता की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के पांच बड़े नामी-गिरामी प्लेटफॉर्म ने भी टूर्नामेंट के संभावित विजेता टीम का ऐलान कर दिया है. और हैरानी की बात यह है कि इन पांचों ने ही एक सुर लगाते हुए भारत को एशिया कप का विजेता घोषित किया है. कुछ ने तो भारत-पाकिस्तान की फाइनल में टक्कर कराने की भविष्यवाणी की है, तो कुछ अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचा रहे हैं. चलिए डिटेल से जान लीजिए कौन सा प्लेटफॉर्म क्या कह रहा है.

CHAT GPT's WINNER: चैट जीपीटी ने भारत को विजेता बताया है, तो इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुभमन गिल हैं, लेकिन थोड़ी हैरानी की बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बाबर आजम हैं, जो पाकिस्तान टीम में शामिल ही नहीं हैं. वहीं चैट जीपीटी ने दूसरी फाइनलिस्ट टीम के रूप में अफगानिस्तान का नाम लिया है

CLAUDE's WINNER:  एक और प्लेटफॉर्म क्लाउड ने भी एशिया कप की विजेता टीम के लिए भारत का ही नाम लिया है. हालांकि, इस प्लेटफॉर्म ने फाइनल में भारत की टक्कर पड़ोस पाकिस्तान से कराने की भविष्यवाणी की है.  निश्चित रूप से क्लाउड की इस भविष्यवाणी से दोनों देशों के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश होंगे

COPILOT की भविष्यवाणी: को-पायलट की भविष्यवाणी बहुत ही रुचिकर है. इसने भी भारत को विजेता, तो अफगानिस्तान को उपविजेता करार दिया है. रुचिकर इस लिहाज से है कि इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, टॉप रन स्कोरर और टॉप विकेट टेकर तीनों ही भारत के हैं.

GROK's WINNER: इन दिनों ग्रॉक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. युवा इसे खासा पसंद करते हैं क्योंकि यह X के साथ जुड़ा है, तो फैंस ने इससे भी पूछा है कि एशिया कप का विजेता कौन होगा. चलिए आप GROK के विजेता के बारे में जान लें

GEMINI's prediction: जेमिनी एआई एक और प्लेटफॉर्म है, जिसने भारत को तो विजेता बताया ही है, तो वहीं वह पाकिस्तान को भी फाइनल में पहुंचा रहा है. इस प्लेटफॉर्म ने भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भारतीयों पर दी दांव लगाया है. 

India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
