Asia Cup 2025: फैंस अपना-अपना अनुमान लगा रहे, पार्थिव ने कर दिया अपनी इंडिया XI का ऐलान

India vs United Arab Emirates: प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने XI को लेकर पत्ते नहीं खोले. यही वजह है कि हर वर्ग में टीम जानने को बहुत ही बेचैनी है

Dubai International Cricket Stadium, Dubai:
  • पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने एशिया कप में भारत की यूएई के खिलाफ शुरुआती फाइनल XI की घोषणा की है
  • टीम में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को शीर्ष क्रम में शामिल किया गया है
  • मध्यक्रम में हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा और अक्षर पटेल को स्थान दिया गया है
Parthiv Patel select own India XI: एशिया कप (Asia Cup 2025) में टीम सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यूएई (Ind vs UAE) के खिलाफ अभियान का आगाज करेगी. और पिछले कुछ दिनों से मैच शुरू होने तक पंडितों और पूर्व क्रिकेटरों के बीच इसी बात की जोर-शोर से सबसे ज्यादा चर्चा है कि भारत की फाइनल XI क्या होगी. फैंस अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं, तो कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में XI को लेकर पत्ते नहीं खोले. यही वजह है कि पूर्व क्रिकेटों ने अपनी-अपनी फाइनल xi के ऐलान को लेकर गति पकड़  ली है. इसी कड़ी में पूर्व स्टंपर पार्थिव पटेल भारत के शुरुआती मुकाबले के लिए अपनी फाइनल XI का ऐलान किया है. 

इस वजह से लगाया ओपनिंग जोड़ी पर दांव

पार्थिव ने पारी की शुरुआत के लिए अभिषेक शर्मा के साथ उप-कप्तान शुभमन गिल को चुना है, तो नंबर तीन पर उन्होंने तिलक वर्मा को टीम में जगह दी है. पार्थिव का मानना है कि दाएं और बाएं हत्था संयोजन भारत को आतिशी और स्थिर शुरुआत देने में सक्षम है और इससे टीम इंडिया को  काफी फायदा मिलेगा.

इस खिलाड़ी को जगह देना चौंकाता है!

जाहिर है कि टीम में हार्दिक पांड्या हर किसी की टीम में होंगे, लेकिन शिमव दुबे को टीम में रखना चौंकाता है क्योंकि यूएई की पिचे तीन स्पिनरों की मांग कर रही हैं. और यह भी बिल्कुल न भूलें कि हाल ही में ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ चार स्पिनरों को खिलाया. हालांकि, इनमें से एक दो ऐसे बल्लेबाज भी थे, जो बॉलिंग करने में सक्षम थे. वहीं, पार्थिव ने इलेवन में अक्षर पटेल को भी रखा है. 

यूएई के खिलाफ पार्थिव की चुनी अपनी भारतीय XI इस प्रकार है:

1. अभिषेक शर्मा 2. शुभममन गिल 3. तिलक वर्मा 4. सूर्यकुमार यादव 5. हार्दिक पांड्या 6. जितेश शर्मा 7. अक्षर पटेल 8. शिवम दुबे 9. जसप्रीत बुमराह 10. अर्शदीप सिंह 11. वरुण चक्रवर्ती

