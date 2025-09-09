Asia Cup 2025: T20I में अफगानिस्तान का यह शर्मनाक रिकॉर्ड कर देगा हैरान, जल्द धोने होंगे ये तीन दाग

Afghanistan vs spin in T20Is since 2022: एशिया कप 2025 के उद्घाटन मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग के सामने जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य रखा. अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई और सेदिकुल्लाह अटल ने अर्धशतक लगाए. लेकिन इस दौरान फिर अफगानिस्तान की एक खामी खुलकर सामने आई. स्पिन के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम का रिकॉर्ड सबसे शर्मनाक है. अगर एक बल्लेबाज को छोड़ दें तो सेदिकुल्लाह अटल का स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर नहीं है. अफगानिस्तान ने बीते कुछ समय में शानदार प्रदर्शन किया है और कई टेस्ट प्लेइंग नेशन में हराने में सफलता पाई है. ऐसे में उसे और मजबूत होने के लिए जल्द से जल्द अपनी इस कमजोरी पर काम करना होगा.

जल्द धोने होंगे ये तीन दाग

साल 2022 के बाद से हुए टी20 अंतरराष्ट्री मुकाबलों में अफगानिस्तान ने बल्लेबाजों ने स्पिनरों के खिलाफ 2839 गेंदों पर 3063 रन बनाए हैं. इस दौरान 134 विकेट गिरे हैं. स्पिन के खिलाफ अफनागिस्तान का औसत 22.85 का है और स्ट्राइक रेट 107.89 का. अफगानिस्तान ने इस दौरान 38.8 फीदसी गेंद डॉट खेली हैं. जबकि उसका बाउंड्री प्रतिशत 10.7 का है. यह सभी 12 फुल मेंबर नेशन में किसी भी टीम का सबसे खराब प्रदर्शन है.

सभी फुल मेंबर नेशन में 2022 के बाद से स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट, डॉट गेंद और बाउंड्री प्रतिशत के मामले में अफगानिस्तान के आंकड़े सबसे खराब हैं. 2022 के बाद से जिन भी अफगानी बल्लेबाजों ने कम से कम 75 गेंदों का सामना किया है, उसमें सेदिकुल्लाह अटल का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है. उन्होंने 121 गेंदों पर 154 रन बनाए हैं. लेकिन तीन बार वह आउट भी हुए हैं.

हांग कांग के खिलाफ भी नहीं बदले हालात

अफगानिस्तान के मुकाबले हांग कांग की टीम उतनी भी मजबूत नहीं है. लेकिन इस मैच में भी हालात जस के तस रहे. अफगानिस्तान ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ 9 ओवर में 3 विकेट खोए और 112 रन बनाए, लेकिन स्पिन के खिलाफ उन्होंने 11 ओवर में 75 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए.

खड़ा किया पहाड़ सा स्कोर

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 8, इब्राहिम जादरान 1 रन बनाकर आउट हो गए. टीम ने दोनों अहम बल्लेबाजों के विकेट 26 पर गंवा दिए. इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल और मोहम्मद नबी के बीच तीसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी हुई. टीम का स्कोर जब 77 था, नबी 26 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. गुलाबदीन नायब भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. उस समय अफगानिस्तान का स्कोर 13 ओवर में 95 था.

इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजमतुल्लाह उमरजई ने सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल के साथ मिलकर हांगकांग के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उमरजई ने मात्र 21 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौके की मदद से 53 रन की पारी खेली. सेदिकुल्लाह आखिरी तक नाबाद रहे. वह 52 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौके की बदौलत 73 रन बनाकर नाबाद लौटे.

उमरजई और सेदिकुल्लाह की पारियों की बदौलत अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 188 रन बनाए. सेदिकुल्लाह ने जहां अफगानिस्तान के लिए एक एंकर वाली पारी खेली, वहीं उमरजई ने बेहतरीन फिनिश किया. आखिरी 5 ओवर में अफगानिस्तान ने 78 रन बनाए. हांगकांग के लिए किंचित शाह ने 2, आयुष शुक्ला ने 2, जबकि अतीक इकबाल और एहसान खान ने 1-1 विकेट लिए. आयुष शुक्ला काफी महंगे रहे और 4 ओवर में 54 रन लुटाए.