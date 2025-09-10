Asia Cup 2025: चोपड़ा ने चुनी अपनी इंडिया XI, संजू सहित इन 3 को किया बाहर, बताई हर खिलाड़ी की वजह

विज्ञापन
Aakash Chopra XI against UAE: टीम इंडिया के एशिया कप (Asia Cup 2025) के आगाज के तहत यूएई के खिलाफ (Ind vs UAE) के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम इंडिया की XI जानने को बेचैन तमाम लोगों के बीच छिड़ी चर्चा के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने अपनी इलेवन का ऐलान कर दिया.अपनी इलेवन से आकाश ने अपनी इलेवन से संज सैमसन सहित कुलदीप यादव और रिंकू सिंह को बाहर रखते हुए हर खिलाड़ी को इलेवन से बाहर रखने के पीछे की ठोस वजह भी बताई है. हालांकि, आकाश की टीम से भारतीय प्रबंधन सहमत दिखाई नहीं पड़ा,  लेकिन पूर्व ओपनर ने अपने हर फैसले के पीछे ठोस रखी है. 

संजू को बाहर रखने की वजह: आकाश की सलाह पर प्रबंधन ने ध्यान हीं दिया, लेकिन चोपड़ा ने कहा था कि गिल को बतौर बल्लेबाज नहीं, बल्कि बतौर उप-कप्तान चुना गया है. ऐसे में में संजू के लिए दरवाजे खुद-ब-खुद ही बंद हो जाते हैं. 

कुलदीप के पीछे की वजह: हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान गिल का विचार आकाश से गलत रहा, जिन्होंने कहा था कि कुलदीप को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वह नंबर-8 पर बल्लेबाजी नहीं कर पाते

शिवम दुबे की बात सही निकली: चोपड़ा ने रिंकू की जगह शिवम दुबे को जगह देने की बात कही थी और दुबे को यूएई के खिलाफ XI में खिलाया था. रिंकू को बाहर बैठाने के पीछे चोपड़ा का कहना था कि वह गेंदबाजी विकल्प प्रदान नहीं करते. यही बात शायद रिंकू क खिलाफ गई.

आकाश की भारतीय XI इस प्रकार है: 

1. अभिषेक शर्मा 2.शुभमन गिल 3. सूर्यकुमार यादव 4. तिलक वर्मा 5. हार्दिक पांड्या 6. जितेश शर्मा (विकेटकीपर) 7. शिवम दुबे 8. अक्षर पटेल 9. वरुण चक्रवर्ती 10. जसप्रीत बुमराह 11. अर्शदीप सिंह 

(खबर जारी है..)


 

