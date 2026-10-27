टिम सीफर्ट को अर्शदीप सिंह ने सस्ते में समेटा, टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 तेज गेंदबाज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अर्शदीप ने टिम सीफर्ट को सस्ते में पवेलियन भेजते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बनने का गौरव हासिल कर लिया है. इस मुकाबले में टिम सीफर्ट का विकेट अर्शदीप सिंह के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 149वां विकेट रहा. इसके साथ ही उन्होंने स्ट्राइक रेट के मामले में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 164 विकेट दर्ज हैं. अर्शदीप ने यह उपलब्धि बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ हासिल की है और अब वह इस सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साल 2026 भी अर्शदीप सिंह के नाम रहा है. टिम सीफर्ट का विकेट लेते ही इस साल उनके विकेटों की संख्या 39 पहुंच गई. इसी के साथ वह 2026 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. इस सूची में दूसरे स्थान पर रवांडा के मोहम्मद नादिर हैं, जिन्होंने इस साल 35 विकेट हासिल किए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि न्यूजीलैंड ने तीन बदलाव किए. न्यूजीलैंड टीम ने मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और नाथन स्मिथ की जगह मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन और एडम मिल्ने को मौका दिया. भारत फिलहाल पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज

149 - अर्शदीप सिंह (स्ट्राइक रेट 14)

148 - रिजवान बट (स्ट्राइक रेट 14.1)

164 - टिम साउथी (स्ट्राइक रेट 16.7)

163 - मुस्तफिजुर रहमान (स्ट्राइक रेट 17.1)

142 - मार्क अडायर (स्ट्राइक रेट 15.1)

अर्शदीप सिंह का यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है. पिछले कुछ वर्षों में वो भारत के सबसे भरोसेमंद टी20 गेंदबाजों में शामिल रहे हैं और लगातार विकेट लेकर टीम की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं.