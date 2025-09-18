VIDEO: 'हैंडशेक' विवाद पर एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान और मैनेजर से मांगी माफी? वीडियो आया सामने

Andy Pycroft, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे 'हैंडशेक' विवाद के बीच एक म्यूटेड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो को इस दावे के साथ साझा किया जा रहा है कि मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने अपनी गलती के लिए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और उनके मैनेजर से माफी मांग ली है. हालांकि, सूत्रों की माने तो पाइक्रॉफ्ट ने सिर्फ 'गलतफहमी' के लिए माफी मांगी है. पाइक्रॉफ्ट ने जोर देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ आयोजन स्थल प्रबंधक का एक संदेश दिया था और किसी भी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था.