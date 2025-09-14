इधर भारत-पाकिस्तान मैच, उधर सेलेक्टरों ने कर दिया 2 टीमों का ऐलान, रोहित और विराट को जगह नहीं

रविवार को जब पूरे देश का ध्यान एशिया कप (Asia cup 2025) में भारत बनाम पाकिस्तान (Ind vs Pak) मुकाबले पर लगा हुआ था, तो इसी दौरान अजित अगरकर एंड कंपनी ने अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम का ऐलान कर दिया. इस सीरीज में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे और चयन समिति ने पहले वनडे के लिए अलग और आखिरी दो वनडे मैचों के लिए अलग टीम का ऐलान किया है. लेकिन चर्चा के विपरीत लंबे समय बात वनडे की तैयारी कर रहे रोहित शर्मा (Rohit sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) को टीम में जगह नहीं दी गई है. हाल ही में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास किया था. साफ है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल के आखिर में होने जा रही वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं. ऐसे में अगर इन दोनों को एक या दो मैचों के लिए टीम में चुना जाता, तो दोनों को ही बड़ी सीरीज से पहले मैच प्रैक्टिस मिल जाती.

दो कप्तान, ये सितारे!

थोड़ा अजीब सा यह है कि पहले मैच के लिए जहां रजत पाटीदार कप्तान हैं, तो बाकी दो मैचों के लिए तिलक वर्मा. यह एक तरह से सेलेक्टरों की भविष्य की प्लानिंग और रणनीति के बारे में भी बताता है. वहीं, आखिरी दो वनडे में वर्तमान टी20 टीम के सदस्य अर्शदीप सिंह को भी 'ए' टीम में रखा गया है, तो हर्षित राणा को भी टीम में रखा गया है.

ये 2 टीम चुनी हैं सेलेक्टरों ने 3 मैचों के लिए

पहले वनडे के लिए भारत 'ए' टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधु, गुर्जनप्रीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य और सिमरजीत सिंह

आखिरी 2 वनडे के लिए भारत 'ए' टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधु, गुर्जनपीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह





