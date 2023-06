IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के बाद इस टीम के लिए खेलेंगे रहाणे, सामने आया बड़ा अपडेट

Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane; Ind vs WI: भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane on WI Tour) वेस्टइंडीज के खिलाफ उसकी सरजमीं पर दो टेस्ट की श्रृंखला के बाद इंग्लिश काउंटी टीम लीसेस्टरशर (Rahane Play for

Leicestershire) की ओर से डिविजन दो में खेलेंगे. पूर्व भारतीय कप्तान रहाणे ने इसी महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (Rahane vs Aus in WTC Final) के साथ भारतीय टीम में सफल वापसी की थी. रहाणे ने जनवरी में लीसेस्टशर के साथ करार किया था और आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्हें जून से सितंबर के बीच टीम के लिए आठ प्रथम श्रेणी मैच के अलावा पूरा रॉयल लंदन कप (Royal London Cup) (50 ओवर का घरेलू टूर्नामेंट) खेलना था.