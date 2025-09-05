विज्ञापन
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा-हार्दिक पंड्या नहीं, अजिंक्य रहाणे ने इस खिलाड़ी को बताया भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर

Ajinkya Rahane Picks Five Indian Player To Watch Out: भारत-पाकिस्तान के बीच आगामी एशिया कप टूर्नामेंट में दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं.

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा-हार्दिक पंड्या नहीं, अजिंक्य रहाणे ने इस खिलाड़ी को बताया भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर
Ajinkya Rahane Picks Five Indian Player To Watch Out
  • एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से टी20 फॉर्मेट में तीसरी बार दुबई में होगा
  • अजिंक्य रहाणे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बताया है
  • हार्दिक पंड्या की ऑलराउंड भूमिका टीम को संतुलन देने में अहम मानी गई है
Ajinkya Rahane Picks Five Indian Player To Watch Out: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं. दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने पांच भारतीय खिलाड़ियों के नाम सामने रखे हैं, जिन पर टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदें टिकी होंगी.

रहाणे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम का सबसे बड़ा मैच विनर बताया और कहा कि उनका निडर खेल भारत की सफलता की कुंजी होगा. उन्होंने हार्दिक पंड्या की ऑलराउंड भूमिका को अहम मानते हुए कहा कि बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में उनका योगदान टीम को संतुलन देगा.  स्पिनर अक्षर पटेल को रहाणे ने "कमतर आंका गया खिलाड़ी" बताया और कहा कि दुबई की पिचों पर उनका ऑलराउंड खेल भारत के लिए फायदेमंद होगा.

तेज़ गेंदबाज़ी में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को सच्चा मैच विजेता करार दिया. अजिंक्य रहाणे ने अर्शदीप सिंह को उनके परफेक्ट पार्टनर बताया, जिनकी स्विंग और यॉर्कर निर्णायक साबित हो सकते हैं. रहाणे के मुताबिक, इन पांच खिलाड़ियों का प्रदर्शन एशिया कप 2025 में भारत की जीत का रास्ता तय करेगा.
 

