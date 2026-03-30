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'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए', 25.20 करोड़ में जिस गेंदबाज को खरीदा उससे गेंदबाजी क्यों नहीं कराई? कप्तान अजिंक्य रहाणे का बड़ा बयान

Ajinkya Rahane on Cameron Green not Bowl vs MI: रहाणे ने अपने फैंस को यह भी भरोसा दिलाया कि उन्हें सिर्फ क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) की तकलीफ हुई थी और यह कोई गंभीर चोट नहीं थी.

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'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए', 25.20 करोड़ में जिस गेंदबाज को खरीदा उससे गेंदबाजी क्यों नहीं कराई? कप्तान अजिंक्य रहाणे का बड़ा बयान
Ajinkya Rahane on Cameron Green not Bowl vs MI:

Ajinkya Rahane on Cameron Green not Bowl vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस बात से खुश नहीं हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जो टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं (25.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए), ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम की छह विकेट की करारी हार के दौरान गेंदबाज़ी नहीं की और टीम 220 रनों का लक्ष्य बचाने में नाकाम रही. रोहित शर्मा (78) और रयान रिकेल्टन (81) ने ओपनिंग साझेदारी में 148 रन जोड़े और KKR की गेंदबाज़ी लाइन-अप को पूरी तरह से पस्त कर दिया. इस लाइन-अप में वरुण चक्रवर्ती की 'मिस्ट्री' (रहस्यमयी गेंदबाज़ी) का राज खुल चुका था और तेज़ गेंदबाज़ों में क्वालिटी की कमी थी. इस माहौल में, रहाणे ने माना कि उन्हें ग्रीन की मीडियम पेस गेंदबाज़ी की कमी खली, जो फ़िलहाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक निर्देश के चलते उपलब्ध नहीं है.

जब उनसे पूछा गया कि ग्रीन गेंदबाज़ी क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने तुरंत और तीखा जवाब दिया, "यह सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए." लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन का दूसरा कौशल (गेंदबाज़ी) इस फ़्रैंचाइज़ी के लिए कितना अहम साबित होगा.

"उम्मीद है कि ग्रीन जल्द ही गेंदबाज़ी शुरू कर देंगे और टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होगा. यह (गेंदबाज़ों के लिए) सच में बहुत मुश्किल था. गेंदबाज़ी का अनुभव कम था, लेकिन ये लड़के सीखेंगे. बल्लेबाज़ी लाइन-अप मज़बूत है. इसलिए यह सीखने का एक दौर है. मुझे लगा कि MI ने अच्छी बल्लेबाज़ी की. इसलिए हमारे गेंदबाज़ यकीनन इससे कुछ सीखेंगे," रहाणे ने हालात को सही नज़रिए से समझाने की कोशिश की.

रहाणे ने अपने फ़ैन्स को यह भी भरोसा दिलाया कि उन्हें सिर्फ़ क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) की तकलीफ़ हुई थी और यह कोई गंभीर चोट नहीं थी; यह तब हुआ था जब MI की पारी के चौथे ओवर में वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए थे. "मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर मेरी पिंडली की मांसपेशियों में. उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा."

जब उनसे 41 गेंदों पर बनाए गए 67 रनों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी मौजूदा फ़ॉर्म और बल्लेबाज़ी के अंदाज पर संतोष जाहिर किया. "मैं अभी भी जवान हूं," उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा.

"लेकिन हां, जिस तरह से मैं इस समय बल्लेबाजी कर रहा हूं, उससे मैं सच में बहुत खुश हूं. हमने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की, लेकिन गेंदबाजी में भी सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है," उन्होंने आगे कहा.

खुशी है कि हम जीत के साथ शुरुआत कर पाए

MI ने 13 सीजन के बाद अपना पहला IPL मैच जीता और कप्तान हार्दिक पांड्या इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते थे. "ज़ाहिर है, यह एक लंबा इंतज़ार रहा है. हर बार जब भी हम आए, हम सीज़न की शुरुआत ज़ोरदार तरीके से करना चाहते थे. पूरी टीम इस बात से बहुत खुश है कि हम ऐसा कर पाए," उन्होंने कहा. पांड्या ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि 221 रनों का लक्ष्य हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा.

"आजकल की क्रिकेट में, और हमने यह भी देख लिया है कि यह पिच कैसा बर्ताव करती है. गेंदबाज़ों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने KKR को 240 या 250 के स्कोर तक नहीं पहुँचने दिया. ऐसे लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 220 का स्कोर हमेशा हासिल किया जा सकता है."

उन्होंने अपनी ओपनिंग जोड़ी, रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन की जमकर तारीफ़ की, जिन्होंने सिर्फ़ 72 गेंदों में 148 रन जोड़े.

"रोहित और रायन ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया. रायन ने पिछले साल भी हमारे लिए बहुत अच्छा खेला था, और जब भी मैं 'रो' (रोहित) को कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते देखता हूँ, तो हर कोई हैरान रह जाता है. उनका खेल बेहतरीन से कम नहीं था, शानदार से कम नहीं था."

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