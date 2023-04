'मैं यहां टेस्ट खेलना चाहता..', IPL 2023 का सबसे तेज अर्धशतक जमाने के बाद बोले रहाणे

रहाणे ने कहा कि 'टॉस से पहले मुझे कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि मोइन नहीं खेल रहे हैं वो फिट नहीं है. ऐसे में आप खेल रहे हैं.' अपनी इस बेहतरीन पारी को लेकर रहाणे ने कहा, 'घरेलू सीजन अच्छा रहा, मुझे खुद पर विश्वास था, टाइमिंग पर ध्यान दे रहा था. यह आपके बारे में है कि आपको यह महसूस करना है कि आप एक मैच खेल रहे हैं'.

रहाणे ने कप्तान धोनी और मुख्य कोच फ्लेमिंग को उनके समर्थन का श्रेय दिया, साथ ही सुपर किंग्स में शामिल होने पर उन्होंने धोनी को लेकर एक बात भी शेयर किया. रहाणे ने कहा कि, टीम मे आने के बाद माही भाई ने 'मुझसे कहा था अच्छे से तैयारी करते रहो.

वानखेड़े में खेलने को लेकर भी बोले रहाणे

रहाणे ने इस मैदान पर खेलने पर कहा, 'मैं हमेशा वानखेड़े में खेलने का आनंद लेता हूं, मैंने यहां कभी टेस्ट नहीं खेला है. मैं यहां एक टेस्ट खेलना चाहता हूं. माही भाई और फ्लेमिंग के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपको मौके देते हैं कि आप अपने तरीके से खेले, माही भाई ने मुझे अच्छी तैयारी करने के लिए कहा था.'

रहाणे ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

वहीं, रहाणे ने 19 गेंद पर अर्धशतक जमाकर धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रहाणे सीएसके की ओर से आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे आगे सिर्फ रैना हैं जिन्होंने 16 गेंद पर 2014 में अर्धशतक जमाया था. वहीं, मोइनअली ने 2022 में 19 गेंद पर अर्धशतक ठोका था. धोनी ने सीएसके के लिए 2012 में 20 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था.

CSK के लिए IPL में सबसे तेज अर्द्धशतक

16 - सुरेश रैना Vs PBKS (पंजाब किंग्स), मुंबई डब्ल्यूएस, 2014

19 - अजिंक्य रहाणे Vs MI, मुंबई WS, आज

19 - मोइन अली Vs RR ब्रेबॉर्न, 2022

20 - एमएस धोनी Vs MI, बैंगलोर, 2012

20 - अंबाती रायडू Vs मुंबई इंडियंस, दिल्ली, 2022

