Asia Cup 2025: हैंडशेक विवाद के बाद जब भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हुआ सामना, जानिए फिर क्या हुआ

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मुकाबले में हुए नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद दोनों टीमें प्रैक्टिस के दौरान एक-दूसरे के आमने-सामने थी.

Asia Cup 2025: हैंडशेक विवाद के बाद जब भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हुआ सामना, जानिए फिर क्या हुआ
IND vs PAK Asia Cup 2025
  • Ind-Pak की टीमों ने एशिया कप सुपर 4 से पहले ICC क्रिकेट अकादमी में अलग-अलग स्तर के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए
  • भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर कठोर अभ्यास किया जबकि पाकिस्तान ने पारंपरिक फुटबॉल आधारित हल्का प्रशिक्षण अपनाया
  • मैच के बाद भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और विवाद बढ़ा
IND vs PAK Asia Cup 2025: शनिवार, 20 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप सुपर 4 से पहले भारतीय टीम अपने खेल को और बेहतर बनाने में जुटी है. इससे पहले, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम शुक्रवार को ग्रुप ए के अपने अंतिम मुकाबले में ओमान से भिड़ेगी. मैच से पहले, भारतीय खिलाड़ियों ने आईसीसी क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लिया, जो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है जहां पाकिस्तान हल्का फ़ुटबॉल अभ्यास कर रहा था. इस चर्चा के बीच कि टीम प्रशिक्षण छोड़ सकती है, खिलाड़ियों ने अभ्यास किया, जबकि भारतीय टीम अपना कठिन सत्र जारी रखे हुए थी, जो तब तक तीसरे घंटे में प्रवेश कर चुका था.

दोनों प्रशिक्षण सत्रों की तीव्रता ने मानकों में अंतर को बखूबी दर्शाया जो हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है. जहां भारतीयों ने एक पूर्ण अभ्यास सत्र में भाग लिया, जिसमें शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी एड्रियन ले रॉक्स के मार्गदर्शन में ब्रोंको रन बना रहे थे, वहीं पाकिस्तानी टीम के प्रशिक्षण में एक पुराना पासिंग-द-फ़ुटबॉल सत्र शामिल था, जो 15 साल पहले प्रचलन में था.

हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत की मैदान पर की गई पिटाई और मैदान के बाहर की समस्याओं के बावजूद टीम निश्चिंत है, लेकिन स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच की मौजूदगी में हो-हल्ला और मज़ाक, दबे हुए तनाव की कहानी ज़रूर बयां कर रहा था, जबकि भारतीय मीडिया इस सत्र को करीब से देख रहा था.

मुख्य कोच माइक हेसन के नेतृत्व में जब दोनों टीमों के नेट्स शुरू हुए, तो एक बार भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय मैदान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.पिछले रविवार को ग्रुप ए में हुए मुकाबले के बाद दोनों टीमें एक बड़े विवाद के केंद्र में थीं. सात विकेट से जीत के बाद भारतीय टीम ने अपने विरोधियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

भारत के रुख के जवाब में, पाकिस्तान ने मैच के बाद की रस्मों के लिए अपने कप्तान सलमान अली आगा को नहीं भेजा. इस घटना के बाद, पीसीबी ने आईसीसी के नियमों और विनियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की थी, लेकिन खेल की वैश्विक शासी संस्था ने इसे खारिज कर दिया.

India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
