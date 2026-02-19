विज्ञापन
T-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश अब नए खेल मंत्री का भारत से रिश्ते सुधारने पर आया बयान

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की अपनी टीम से बाहर करने का आदेश दिया था. केकेआर ने बोर्ड का आदेश माना था

T-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश अब नए खेल मंत्री का भारत से रिश्ते सुधारने पर आया बयान
After T20 World Cup Row, Bangladesh's New Sports Minister Wants To Start Afresh With India
  • बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ पिछले एक साल में खराब हुए संबंध सुधारने की कोशिश तेज कर दी है
  • नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने भारत के साथ क्रिकेट संबंध बेहतर करने और मुद्दे जल्द सुलझाने की इच्छा जताई है
  • बांग्लादेश टी20 विश्व कप 2026 में शामिल नहीं हो पाया और टीम के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की गई थी
T20 World Cup 2026:  बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है. प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तारिक रहमान ने भारत के साथ पिछले 1 साल के अंदर खराब हुए रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज कर दी है. बांग्लादेश के नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने कहा है कि वह भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं। खेल मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अमीनुल हक ने कहा कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और सारे मुद्दों को जल्द सुलझाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, "शपथ लेने के बाद, मैं संसद भवन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला. उनसे टी20 विश्व कप पर बात की. यह एक अच्छी बातचीत थी. मैंने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को बातचीत से जल्दी सुलझाना चाहते हैं। हम सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं।" अमीनुल हक ने कहा, "खेल के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं. राजनीतिक दिक्कतों के कारण, हम टी20 विश्व कप नहीं खेल सके। अगर चर्चा हुई होती, तो उन मुद्दों का समाधान हो गया होता और हमारी टीम विश्व कप का हिस्सा होती."

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की अपनी टीम से बाहर करने का आदेश दिया था. केकेआर ने बोर्ड का आदेश माना था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया और अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग आईसीसी से की.

आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग नहीं मानी जिसके बाद अपनी सरकार की सलाह पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होने का फैसला किया था. बांग्लादेश की जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को विश्व कप में जगह दी थी.

