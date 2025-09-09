पंजाब किंग्स के अफगानिस्तानी ऑलराउंडर ने बोला हांगकांग पर हमला, तूफानी पचासे से निकाला रिकॉर्ड

Afghanistan vs Hong Kong, 1st Match: मंगलवार से शुरू हुए एशिया कप (Asia Cup 2025) के उदघाटक मुकाबले के तहत अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान (Afghanistan vs Hongkog) के पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमारजई (Azmatullah Omarzai) ने हांगकांग की बुरी तरह सुतली खोल दी. नंबर-6 पर बैटिंग करने उतरे ओमराजई ने दे-दनादन अंदाज में बैटिंग करते हुए आखिर में सिर्फ 21 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों से हांगकांग के बॉलरों का हलवा बना दिया. ओमारजई ने कितने तूफानी अंदाज में बैटिंग की, यह आप इससे समझें कि उन्होंने 252.38 के स्ट्राइक-रेट के साथ बल्लेबाजी की. और यह अजमतुल्लाह का ही अंदाज था कि एक समय मुश्किल में दिख रहे अफगानिस्तान ने कोटे के 20 ओवरों में 6 विकेट पर 188 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए. बहरहाल, आप अजमतुल्लाह के धमाकेदार अंदाज के असर के बारे में जानिए:

साझेदारी का रिकॉर्ड

अजमतुल्लाह ने अटल के साथ मिलकर पांचवे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की. और यह पुरुषों के टी20 एशिया कप के इतिहास में पांचवें या इससे किसी भी निचले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. पिछला रिकॉर्ड पाकिस्तान के सरफराज अहमद और शोएब मलिक का था. इन दोनों ने साल 2016 और में मीरपुर में 70 रन की साझेदारी निभाई थी.

पंजाब किंग्स के लिए रहा था इस साल ऐसा प्रदर्शन

प्रिटी जिंटा की टीम ने इस ऑलराउंडर को दो करोड़ और 40 लाख रुपये में खरीदा था. और इस अफगानी ऑलराउंडर ने खेले 9 मैचों में 14.25 के औसत से 57 रन बनाए, तो बॉलिंग में इतने ही मैचों में फेंके 27 ओवरों में उनके हिस्से में 8 ही विकेट आए. इकॉनमी रेट भी बहुत ही महंगा (10..33) का रहा. लेकिन एशिया कप में बैटिंग देख कर लग रहा है कि अजमतुल्लाह ने अपने बल्ले पर काम किया है.