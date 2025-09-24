विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs SL: अबरार अहमद ने T20I में बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा कमाल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Abrar Ahmed record: अबरार अहमद  ने मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की और 8 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहे. एक विकेट लेने के क्रम में अबरार अहमद  ने सबसे किफायती गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

Read Time: 3 mins
Share
PAK vs SL: अबरार अहमद ने T20I में बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा कमाल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने
Abrar Ahmed record in T20I: पाकिस्तान के अबरार अहमद ने रचा इतिहास
  • पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर चार में श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखी
  • मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने छठे विकेट के लिए 58 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई
  • अबरार अहमद ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे किफायती स्पेल करने का रिकॉर्ड आर अश्विन के बराबर कर लिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abrar Ahmed record in T20I: शाहीन शाह अफरीदी और हुसैन तलत की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के कम स्कोर वाले मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी. भारत के खिलाफ पिछले मैच में शिकस्त झेलने वाले पाकिस्तान ने श्रीलंका के 134 रन के लक्ष्य को मोहम्मद नवाज (नाबाद 38 रन, 24 गेंद, तीन चौके, तीन छक्के) और तलत (नाबाद 32 रन, 30 गेंद, चार चौके) के बीच छठे विकेट की 58 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 18 ओवर में पांच विकेट पर 138 रन बनाकर हासिल कर लिया. वहीं, मैच के दौरान पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद  ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अबरार अहमद  ने मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की और 8 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहे. एक विकेट लेने के क्रम में अबरार अहमद  ने सबसे किफायती गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

अबरार अहमद ने रचा इतिहास (Abrar Ahmed Creates History)

अबरार ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में स्पिनर के तौर पर सबसे किफायती स्पेल करने के मामले में आर अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इस भारतीय दिग्गज ने 2016 में विशाखापत्तनम में एक मैच में 8 रन देकर चार विकेट भी लिए थे.  कुल मिलाकर, यह 2014 के विश्व चैंपियन के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे किफायती स्पेल है, जो 2024 के टी20 विश्व कप के दौरान न्यूयॉर्क में साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे की ओर से किए गए 4-7 के बाद दूसरा सबसे किफायती स्पेल है. (Abrar Ahmed Creates History, Breaks R Ashwin's Record)

श्रीलंका के खिलाफ किसी स्पिनर की ओर से की गई सबसे किफायती चार ओवर का स्पेल (Most Economical Four-Over Spell By A Spinner vs Sri Lanka)

गेंदबाजस्पेलEconomyवेन्यूसाल
आर अश्विन (भारत)4-82.0विशाखापत्तनम2016
अबरार अहमद (पाकिस्तान)1-82.0अबू धाबी2025
रे प्रिंस (ज़िम्बाब्वे)2-9-2.25किंग सिटी2008

ऐसा करने वाले दुनिया के पहल गेंदबाज बने (Abrar Ahmed record)

अबरार अहमद का यह स्पेल अबू धाबी के मैदान पर किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ सबसे किफायती भी है, जिसने 76 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है, जो दुनिया के किसी भी मैदान के लिए चौथा सबसे अधिक है.  वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ इस मैदान पर चार ओवर गेंदबाजी करने के बाद 10 से कम रन देने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. (Most Economical Spells At Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi In T20Is Against Full Member Countries)

पूर्ण सदस्य देशों के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में सबसे किफायती स्पेल

गेंदबाजvsस्पेलEconomyसाल
अबरार अहमद (पाकिस्तान)श्रीलंका1-82.02025
नसुम अहमद (बांग्लादेश)अफ़ग़ानिस्तान2-112.752025
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)आयरलैंड1-123.02021
क्रिस वोक्स (इंग्लैंड)बांग्लादेश1-123.02021
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abrar Ahmed, Asia Cup 2025, Sri Lanka, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com