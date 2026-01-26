IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा ने बल्ले से मचाया कोहराम, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम, विश्व क्रिकेट हुआ हैरान

Abhishek Sharma T20I World Record IND vs NZ 3rd T20I: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक और तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिससे भारत ने 154 रनों का लक्ष्य महज 10 ओवर में ही हासिल कर लिया और सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया. अभिषेक ने इस दौरान दो बड़े विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए.

पारी की शुरुआत छक्के के साथ, बने विश्व नंबर 1

अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत ही छक्के के साथ की, जो उनके आक्रामक अंदाज का हिस्सा रहा है. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 8वीं बार था जब उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा. दुनिया का कोई भी अन्य खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में इतनी बार पारी की ऐसी शुरुआत नहीं कर सका है.

नौवीं बार 25 या उससे कम गेंद में अर्धशतक

अभिषेक शर्मा ने अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में नौवीं बार अर्धशतक 25 या उससे कम गेंद में पूरा किया. ऐसा असाधारण कारनामा करने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. इस सूची में सूर्यकुमार यादव 8 बार के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

इसके साथ ही महज 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर अभिषेक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 14 गेंदों में 50 रन बनाने वाले युवराज सिंह की बराबरी की.

अभिषेक ने 20 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों के साथ 68 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने ईशान किशन के साथ 53 रन और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ 102 रन की अटूट साझेदारी की.