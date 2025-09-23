Abhishek Sharma vs Sahibzada Farhan: किसने मारे हैं T20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के ?

Abhishek Sharma vs Sahibzada Farhan: भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan, Asia Cup 2025) के बीच मैच के दौरान पाकिस्तान की ओर से साहिबज़ादा फरहान (Sahibzada Farhan) ने आतिशी पारी खेली और 45 गेंद पर 58 रन बनाने में सफल रही. Sahibzada Farhan की पारी के दम पर ही पाकिस्ताम की टीम 171 रन बना पाने में सफल रही थी. फरहान ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 5 चौके और तीन छक्के लगाए थे. भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया था. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा हीरो बने थे और 74 रन बनाने में सफल रहे. अभिषेक ने 39 गेंद में 74 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे .अभिषेक को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इस मैच में अभिषेक और साहिबज़ादा फरहान के नाम कमाल का रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

किसने लगाए हैं T20 में एक कैलेंडकर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के ? (Most T20 Sixes Hit in a Calendar Year by an Asian Batter)

88 - साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) 2025 में (34 पारी)*

87 – अभिषेक शर्मा (भारत) 2024 में (38 पारी)

85 – सूर्यकुमार यादव (भारत) 2022 में (41 पारी)

82 – मोहम्मद वसीम (यूएई) 2024 में (45 सराय)

81 - रहमानुल्लाह गुरबाज़ (अफगानिस्तान) 2024 में (52 पारी)

बता दें कि साहिबजादा फरहान 2025 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं.

2025 में सबसे ज्यादा टी20 छक्के (Most T20 Sixes in 2025)

103 छक्के - निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) 49 पारी

99 छक्के - करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया) 28 पारी

88 छक्के - डेवाल्ड ब्रेविस 32 पारी

88 छक्के - साहिबजादा फरहान 34 पारी

वहीं, अभिषेक ने अबतक इस साल टी-20 में कुल 62 छक्के लगाए हैं.

T20I में साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Most sixes in 2025 in T20Is)

करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)- 28 पारी में 99 छक्के

फियाज़ अहमद (बहरीन)- 26 पारी में 52 छक्के

बिलाल ज़ल्मई (ऑस्ट्रिया)- 31 पारी में 47 छक्के

जर्मेन बेकर (केमैन आइलैंड) -14 पारी में 37 छक्के

आसिफ अली (बहरीन)- 19 पारी में 35 छक्के

अभिषेक शर्मा (भारत)-- 9 पारी में 34 छक्के