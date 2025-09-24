विज्ञापन
IND vs BAN: भारत के ये चार बल्लेबाज मचाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ हाहाकार, सुपर 4 में दोनों टीमें आमने-सामने

IND vs BAN Asia Cup 2025 Super Four: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2009 से अब तक 17 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 16 मैच अपने नाम किए. इसी बीच बांग्लादेशी टीम महज 1 ही मुकाबला जीत सकी. भारत ने इस टीम के विरुद्ध लगातार आठ मैच अपने नाम किए हैं.

IND vs BAN Asia Cup 2025 Super Four Clash
  • एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया ने अब तक चारों मैच जीतकर मजबूत स्थिति बनाई है.
  • भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है
  • गिल और सूर्यकुमार यादव की ओपनिंग जोड़ी ने टी20 फॉर्मेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर टीम की उम्मीदें बढ़ाई हैं
IND vs BAN Asia Cup 2025 Super Four: भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को दुबई में सुपर-4 का मुकाबला खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाने की होगी. भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक अपने सभी चार मैच जीत चुकी है. इस बीच भारत ने पाकिस्तान को दो बार शिकस्त दी है. हालांकि, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहली बार सामना होगा. वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेशी टीम अपने चार में से तीन मैच जीत चुकी है. इस टीम ने हांगकांग के खिलाफ 7 विकेट, जबकि अफगानिस्तान के विरुद्ध 8 रन से जीत दर्ज की है.

बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से मुकाबला जीत चुकी है. भारत को इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और शुभमन गिल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती अपना जलवा बिखेर सकते हैं.

टीम इंडिया की सुपरस्टार बैंटिंग लाइनअप

T20I रिकॉर्ड के साथ ही इस एशिया कप में प्रदर्शन पर नजर डाले तो टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी किसी भी टीम के खिलाफ धमाल मचाने की काबिलियत रखती है क्योंकि इस जोड़ी का नाम ही काफी है. अभिषेक शर्मा-शुभमन गिल इस दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो चाहे टीम पहले बैटिंग कर रही हो या लक्ष्य का पीछा कर रही हो दोनों मामले में इनका विस्फोटक अंदाज दिखता है.

अभिषेक शर्मा - एशिया कप 2025 और टी20ई. में प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में रन बनाने के मामले में टॉप पर हैं, इस सीजन में उन्होंने अब तक 4 मैचों की 4 पारियों में 43.25 की औसत और 208.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 17 चौके और 12 छक्कों की मदद से 173 रन बनाये हैं. इसके साथ ही उनके टी20ई. फॉर्मेट में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 21 मैचों की 20 पारियों में 35.40 की औसत के साथ 197.21 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाये हैं जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

शुभमन गिल - एशिया कप 2025 और टी20ई. में प्रदर्शन

शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट में भी अपने जलवा दिखा रहे हैं अब तक एशिया कप में खेले गए 4 मुकाबले में उन्होंने 82 रन बनाये हैं. इस बीच उनके टी20ई. करियर पर नजर डाले तो 25 मुकाबले में उनके बल्ले से कुल 660 रन आये हैं, इस दौरान उनका औसत 30 का और स्ट्राइक रेट 141.32 का रहा है जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. 

सूर्यकुमार यादव - एशिया कप 2025 और टी20ई. में प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव की बात करें तो अब तक 4 मैचों की तीन पारियों में कुछ 54 रन बनाये हैं, लेकिन उनके टी20ई. करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 87 मुकाबले खेले हैं जिसमें उनके बल्ले से 166 की स्ट्राइक रेट से कुल 2652 रन आये हैं और इस दौरान उनका औसत 38.43 का रहा है जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं.

तिलक वर्मा - एशिया कप 2025 और टी20ई. में प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में तिलक वर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो 4 मैचों की 3 पारियों में 45 की औसत से 90 रन बनाये हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 132.35 का रहा है और पूरे टी20ई. करियर में प्रदर्शन की बात करें तो अब तक 29 इंटरनेशनल मुकाबले की 27 पारियों में 49.35 की औसत से 839 रन बनाये हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 152.26 का रहा है जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. 

भारत-बांग्लादेश हेड टू हेड

भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2009 से अब तक 17 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 16 मैच अपने नाम किए. इसी बीच बांग्लादेशी टीम महज 1 ही मुकाबला जीत सकी. भारत ने इस टीम के विरुद्ध लगातार आठ मैच अपने नाम किए हैं.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच उम्मीद के मुताबिक धीमी रही है. इसकी वजह से मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना मुश्किल है. बुधवार को दुबई में काफी गर्मी रहेगी. यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

बांग्लादेश की टीम: लिटन दास (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हिरदॉय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन और तंजीद हसन तमीम.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

India, Bangladesh U19, Bangladesh, Abhishek Sharma, Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
