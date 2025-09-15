IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने T20I में मचाया गदर, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया, रच दिया इतिहास

Abhishek Sharma record: पाकिस्तान के खिलाफ मैच (IND vs PAK, Asia Cup 2025) में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से गदर मचाया और पहले ही ओवर में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों की हवा निकाल दी. बता दें कि पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 128 रन का टारगेट दिया था. ऐसे में भारत के लिए पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की थी. दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की हवा टाइट कर दी. अभिषेक शर्मा ने भारत की पारी की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी को चौंका जमाया और वहीं, दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर शानदार शुरुआत दी.

अभिषेक ने मैच में 13 गेंद में 31 रन का पारी खेली. भारत के धुआंधार ओपनर बल्लेबाज ने अपनी 31 रन की पारी में चार चौके और दो छक्के लगाने में सफलता हासिल की. अभिषेक ने 238.46 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर इतिहास रच दिया. अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ टी20I पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

टूटा युवराज सिंह का रिकॉर्ड

ऐसा कर अभिषेक ने युवराज सिंह (Abhishek Sharma vs Yuvraj Singh record in T20I vs Pakistan) के रिकॉर्ड को तोड़ गिया है. साल 2012 में युवी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 मैच में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, अब उनके चेले अभिषेक ने 238 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर इतिहास रच दिया.

INDvPAK T20I मैच में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट (न्यूनतम 30 रन) (Highest SR for India against Pakistan in a T20I innings, Min 30 runs)

अभिषेक शर्मा – 238.46

इमरान नज़ीर – 235.71

मोहम्मद हफीज – 211.53

मोहम्मद नवाज़ – 210.00

शाहीन शाह अफरीदी – 206.25

इसके अलावा एक कलेंडर ईयर में भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लागने वाले वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज भी बन गए हैं. ऐसा कर अभिषेक ने शिखर धवन की बराबरी कर ली है. धवन ने साल 2018 में 17 पारी में 25 छक्के लगाए थे. इस साल यानी 2025 में अभिषेक ने अबतक 5 पारी में ही 25 छक्के लगा लिए हैं.

एक कलेंडर ईयर में भारत के लिए टी20I में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज़ (Left-handed batsmen who have hit the most sixes in T20Is for India in a calendar year)

शिखर धवन - 17 इनिंग में 25 छक्के (साल 2018)

अभिषेक शर्मा- 5 इनिंग में 25 छक्के (साल 2025)

यशस्वी जायसवाल - 14 इनिंग में 22 छक्के (साल 2023)

तिलक वर्मा - 5 इनिंग में 21 छक्के (साल 2024)

भारत की धमाकेदार जीत, कुलदीप यादव का कमाल

भारत के लिए कुलदीप यादव के अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी.

शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाकर मैच फिनिश किया. उन्होंने छक्का लगातार जीत दिलायी.शिवम दुबे 10 रन पर नाबाद रहे. भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.