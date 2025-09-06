एशिया कप के पांच स्टार: अभिषेक शर्मा सहित इन 5 सितारों पर रहेगी दुनिया भर की नजर

Asia Cup 2025: एशिया कप में हिस्सा लेने वाली आठ टीमों में से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी पांच वेटरन और नामचीन टीमें हैं. फिलहाल एक्सपर्ट्स और फैंस इन्हीं टीमों पर खिताबी दांव लगा रहे हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग जैसी टीमों को एक तरह से ग्रुप की औपचारिकता भर बस माना जा रहा है. इन पांच नामचीन टीमों के फाइव स्टार पर खासकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और फैंस की नजरें रहेंगी.

अभिषेक शर्मा (भारत):

अमृतसर के आक्रामक बैटर अभिषेक शर्मा का ग्राफ पिछले दो साल में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा है. 25 साल के अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट टी20 में सबसे अधिक 193 का है. अंतर्राष्ट्रीय टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने में दो शतक और दो अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं.

कमाल की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय टी20 में आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बैटर अभिषेक का स्ट्राइक रेट 193 है जो उनके घरेलू टी-20 के स्ट्राइक रेट 167 से कहीं बेहतर है. IPL सहित 146 घरेलू टी-20 में अभिषेक के नाम 7 शतक और 22 अर्द्धशतकीय पारियों के हैरान कर देने वाले आंकड़े उन्हें किसी भी विपक्षी टीम के लिए घातक साबित करते हैं. कई जानकार मानते हैं कि अभी अभिषेक का बेस्ट आना बाकी है.

राशिद खान (अफगानिस्तान):

राशिद खान की मौजूदा आईसीसी रैंकिंग बेशक आठ पर हो लेकिन उन्हें शॉर्टर फॉर्मेट का सबसे घातक गेंदबाज माना जाता है. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के पास इस बार एक शानदार टीम है. ये टीम किसी भी टीम को हराने का माद्दा रखती है और पिछले कुछ सालों में अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीतती रही है. 26 साल के राशिद एशिया कप के दौरान अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलेंगे. अबतक खेले गए 99 अंतरराष्ट्रीय टी20 में उनके नाम 167 विकेट हैं, वो भी 6.09 की जानलेवा इकॉनमी के साथ. राशिद खान इस बार अपनी टीम के साथ इतिहास बनाते देखे जा सकते हैं.

फखर जमां (पाकिस्तान):

35 साल के बांये हाथ के टॉप ऑर्डर बैटर फखर जमां फॉर्म में लौट आये हैं. पाकिस्तान के लिए 101 अंतर्राष्ट्रीय टी20 में उनके नाम 133 के स्ट्राइक रेट से 2077 रन हैं. पाकिस्तान के घरेलू टी-20 क्रिकेट में फखर जमां के पास बेशुमार अनुभव है. 299 टी20 मैचों में जमां ने तीन शतक और 54 अर्द्धशतकों के साथ 7900 रन बनाए हैं. जमां अपने लाजवाब अनुभव और फॉर्म के साथ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कामयाबी की धुरी बन सकते हैं.

पथुम निसांका सिल्वा (श्रीलंका):

श्रीलंका के पथुम निसंका आईसीसी रैंकिंग में सातवें और अपनी टीम की सबसे ऊंची रैंकिंग वाले बैटर हैं. 27 साल के दांये हाथ के ओपनर निसांका जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 में लगातार शतक और अर्द्धशतकीय पारियां खेल रहे हैं. निसांका तीनों ही फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं. निसांका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 123 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 15 अर्द्धशतकीय पारियां खेली हैं. भारत के बाद एशिया कप की दूसरी सबसे कामयाब श्रीलंकाई टीम ने छह बार इस टूर्नामेंट के खिताब जीते हैं. सातवीं बार इस टीम की कामयाबी की शर्त निसांका की उम्दा बैटिंग भी हो सकती है.

तस्कीन अहमद (बांग्लादेश):

आईसीसी रैंकिग में फिलहाल टॉप20 में कोई भी बांग्लादेशी बैटर नहीं नजर आता है. जबकि गेंदबाजी में मुस्ताफिज़ुर रहमान आईसीसी रैंकिंग में 12वें, मेंहदी हसन 17वें और तस्कीन अहमद 25वें नंबर के गेंदबाज हैं.

तस्कीन अहमद बांग्लादेश के लिए एक मुख्य गेंदबाज हैं. टी20 में उनका गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 17.3, औसत 22 और इकॉनमी आठ से कम यानी 7.56 है. वह हाल ही में पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. एशिया कप से पहले 30 साल के राइट आर्म पेसर तस्कीन फॉर्म में आते दिख रहे हैं और उन्हें इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के लिए कमाल करते हुए देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Asia Cup: अर्शदीप एक तीर से करेंगे दो शिकार, रऊफ का घमंड होगा चकनाचूर, भारतीय क्रिकेट का बदलेगा इतिहास