Abhishek Sharma: एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम, अभिषेक शर्मा को मिलेगा प्रमोशन- रिपोर्ट

Abhishek Sharma in Indian ODI Team: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय में तहलका मचा रहे हैं. मौजूदा एशिया कप में भी अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा है और बोर्ड बाएं हाथ के बल्लेबाज को इसका इनाम देने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स की मानें तो अभिषेक को अब वनडे सेटअप में मौका मिल सकता है. भारत अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा और अभिषेक को इस दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक शर्मा अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे टीम में जगह बना सकता हैं. भारत ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और उसके बाद पांच टी20 मैच खेलने के लिए तैयार है. वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी. रिपोर्ट की मानें तो अभिषेक ने अपने प्रदर्शन के दम पर बोर्ड में बैठे कई लोगों को प्रभावित किया है और इसका इनाम उन्हें वनडे टीम में शामिल कर दिया जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, जिस तरह से अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दमदार प्रदर्शन किया और अपने बचपन के दोस्त के साथ पहले विकेट के लिए दवाब भले पलों में बिना बिखरे 105 रनों की साझेदारी की, उसने निर्णय लेने वालों लोगों को प्रभावित किया.

इसके अलावा अभिषेक लगातार नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, जो उन्हें गौतम गंभीर की रणनीति के तहत फिट करते हैं. लिस्ट ए में उनका रिकॉर्ड भी दमदार है. अभिषेक ने लिस्ट ए में 61 मैचों में 99.21 की स्ट्राइक रेट और 35.33 की औसत से 2014 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 38 विकेट भी झटके हैं.

अभिषेक आए तो किसका कटेगा पत्ता?

अहम सवाल यह है कि अगर अभिषेक को वनडे टीम में शामिल किया जाता है तो वह कौन से क्रम पर खेलेंगे. अभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हैं. गिल को सभी प्रारुपों के खिलाड़ी के तौर पर तैयार किया जा रहा है. अगर अभिषेक की एंट्री होती है तो इसका मतलब होगा कि रोहित शर्मा के लिए वनडे में भविष्य के रास्ते बंद हो सकते हैं. रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन चयनकर्ता उन्हें मौका देंगे या नहीं. इसको लेकर सवाल है. अजीत अगरकर अभी दुबई में है और वह स्टेकहोल्डर के साथ बातचीत कर रहे हैं.

