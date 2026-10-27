अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में ठोका शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ मचाया धमाल, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को हेनरी स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 113 रन बनाए. 38 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके लगाए. यानी 113 में से 102 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आए. इस दौरान उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ 7.1 ओवर में 133 रन की साझेदारी भी की. इस पारी के साथ अभिषेक ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

यह टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का 11वां शतक था. इस सूची में क्रिस गेल 22 शतकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि बाबर आजम 13 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. अभिषेक अब क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली और डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ते हुए इस सूची में मजबूती से अपनी जगह बना चुके हैं. डी कॉक, कोहली और वॉर्नर के नाम 10-10 टी20 शतक दर्ज हैं.

अभिषेक शर्मा पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा पांच-पांच शतकों के साथ शीर्ष पर हैं. वहीं करनबीर सिंह, फिल सॉल्ट, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा के नाम चार-चार टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं.

सबसे तेज शतकों की बात करें तो फुल मेंबर टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड पहले से ही अभिषेक शर्मा के नाम है. उन्होंने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक जड़ा था. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. इस सूची में अब वह डेविड मिलर और रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. मिलर ने 2017 में बांग्लादेश और रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35-35 गेंदों में शतक लगाया था. इस सूची में सिकंदर रजा 33 गेंदों के शतक के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

अभिषेक ने मुकाबले की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी वह शीर्ष पर हैं. उन्होंने आठवीं बार यह कारनामा किया. अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी छह बार और सूर्यकुमार यादव पांच बार पहली गेंद पर छक्का लगाने में सफल रहे हैं.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया. इससे पहले वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ही गुवाहाटी में 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़ चुके हैं. दो फुल मेंबर टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अब भी युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 12 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

इस मुकाबले में अभिषेक ने 11 छक्के लगाए. इससे पहले वह 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 13 छक्के जड़ चुके हैं. वहीं 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 11 छक्के लगाए थे. भारत की ओर से टी20 क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वह शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं. रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और ईशान किशन एक पारी में 10-10 छक्के लगा चुके हैं.

अभिषेक शर्मा पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि पांच बार हासिल की है. वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने सात बार ऐसा किया है. इस सूची में क्रिस गेल 18 बार के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी और करनबीर सिंह पांच-पांच बार यह कारनामा कर चुके हैं.

अभिषेक शर्मा की इस यादगार पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हेनरी स्टेडियम में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला छह विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली.