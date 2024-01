अफगानिस्तान के खिलाफ सुपरओवर में दो बार रोहित ने की बल्लेबाजी, डिविलियर्स ने ऐसे रिएक्ट कर मचाई खलबली

एबी डिविलियर्स के रिएक्शन ने विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Rohit Sharma's controversial Super Over: अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज (IND vs AFG T20I) का तीसरा मैच काफी रोमांचक रहा था और दो बार सुपरओवर हुआ था, दरअसल, स्कोर बराबरी होने पर पहला सुपर ओवर खेला गया जो टाई रहा. फिर से दूसरा सुपरओवर खेला गया जिसमें भारत को जीत मिली थी. दोनों सुपरओवर में भारत के कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए थे. जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था. दरअसल, नियम के अनुसार अगर कोई बल्लेबाज पहले सुपर ओवर में आउट नहीं करार दिया जाता है तो वह दूसरे सुपरओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आ सकता है. लेकिन पहले सुपरओवर के दौरान रोहित बिना आउट हुए लौटे जरूर थे लेकिन रिटायर आउट होकर. रोहित के इस एक्ट को लेकर बवाल मच गया था, फैन्स और क्रिकेट पंडित भी कंफ्यूज हो गए थे कि क्या रोहित रिटायर आउट हुए हैं या फिर रिटायर हर्ट होकर लौटे थे. इसी कंफ्यूजन को लेकर अब साउथ अफ्रीकी पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers on Rohit Sharma's controversial Super Over ने इसपर रिएक्ट किया है.