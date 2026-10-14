क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 लिए 142 देशों से आए 1.5 करोड़ आवेदन, कब होगी टीम इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत, महामुक़ाबले के लिए कितने आवेदन?

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 लिए 142 देशों से आए 1.5 करोड़ आवेदन, कब होगी टीम इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत, भारत-पाक महामुक़ाबले के लिए कितने आवेदन?

अगले साल गांधी जयंती से शुरू होकर 21 नवंबर तक 14 देशों के बीच दक्षिण अफ़्रीका, ज़िंबाब्वे और नामीबिया के बीच होने वाले 14वें वनडे वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की डिमांड हैरान करनेवाली है. ICC या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स के लिए 13 दिनों पहले टिकट बैलट का विंडो खोला था. तब से अब तक दुनिया के 142 देशों के तकरीबन 45 लाख फ़ैन्स के बैलट रजिस्ट्रेशन के साथ 1.5 करोड़ (डेढ़ करोड़) टिकटों के आवेदन ICC तक पहुंच गए हैं.

टिकटों की तेज़ी से बढ़ रही मांग

फ़ैन्स के पास टिकट बैलट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का मौक़ा 21 नवंबर, 2026 तक खुला हुआ है. 21 नवंबर 2027 को जोहानिसबर्ग में वनडे वर्ल्ड कप का फ़ाइनल होनेवाला है. इसलिए टिकट बैलट और टिकटों की मांग यकीनन और भी ज़्यादा बढ़नेवाली है.

48 से बढ़कर 57 मैच

2023 में भारत में हुए वर्ल्ड कप के दौरान 48 मैचों को देखने के लिए 12.5 लाख से ज़्यादा टिकटों की बिक्री हुई थी. इस बार द.अफ़्रीका, ज़िंबाब्वे और नामीबिया यानी 3 देशों में 57 मैचों के ज़रिये विश्ववेजेता का फ़ैसला होगा. इस बार पिछली दफ़ा से 4 टीमें ज़्यादा टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं. इसलिए मैचों की संख्या भी 48 से बढ़कर 57 हो गई है.

10 अक्टूबर को भिड़ेंगी भारत-पाकिस्तान की टीमें

माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच के लिए टिकटों की डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 10 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा. भारत बनाम पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप 2027 का 9वां मैच होगा जो जोहानिसबर्ग के वांडर्रस स्टेडियम में खेला जाएगा.

इसके बाद सुपर-7 और फ़ाइनल में दोनों टीमें पहुंचीं तो समीकरण या गणित के मुताबिक दोनों टीमें तीन बार भी आमने-सामने हो सकती हैं. कहा जा रहा है कि इन टिकटों की मांग अभी से ही लाखों से ज़्यादा हो गई है.

फ़ीफ़ा से फ़िलहाल कोई तुलना नहीं!

वैसे फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2026 से इसकी तुलना करें तो क्रिकेट और फ़ुटबॉल के फ़ैन्स के टिकटों का गैप बड़ा नज़र आता है. उसकी कई जायज़ वजहें भी हैं. 200 से देशों में लोकप्रिय फ़ुटबॉल के फ़ैन्स ने फ़ीफ़ा से तक़रीबन 50 करोड़ टिकटों की मांग की थी, जिनमें से 60 लाख फ़ैन्स किस्मतवाले साबित हुए जिन्हें फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप स्टेडियम जाकर देखने का मौक़ा मिल सका.

फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया के 48 देशों के बीच 104 मैचों के फ़ॉर्मैट में खेला जून 11 से जुलाई 19, 2026 के बीच खेला गया. यानी फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन डेढ़ करोड़ फ़ैन्स हर रोज़ टिकटों की मांग रख रहे थे.