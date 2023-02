इन सुपरहिट फिल्मों की कमाई आज गिनी जाती तो क्या होता शाहरुख की पठान का स्टेटस, जानें

सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म (फोटो पठान के दृश्य में शाहरुख खान.)

Which film earned highest in Bollywood: आजकल शाहरुख खान (ShahRukh khan) की फिल्म पठान (Pathan Movie Collection) के खूब चर्चे हो रहे हैं. सभी को लगने लगा है कि पठान लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हो चुकी है फिल्मी दुनिया के सारे रिकॉर्ड (Record earning film of bollywood) ध्वस्त हो चुके हैं. पठान की कमाई आज की तारीख में Pathaan Box Office Collection Day 25 ने इंटरनेट पर उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक 988 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. यह आंकड़ा सभी भाषाओं में और दुनियाभर से एकत्र कलेक्शन के बाद पहुंचा है. पठान भारत में पहले ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान की पठान ने बॉक्स ऑफिस (Highest Box office collection of Bollywood) पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. इस फिल्म ने बाहुबली, टाइगर जिंदा है, दंगल, केजीएफ : चैप्टर 2, द कश्मीर फाइल्स और कई अन्य सहित कई बॉलीवुड दिग्गजों के लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा कमाई कर ली है.