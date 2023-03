SVB Crisis: रेटिंग एजेंसी मूडीज ने First Republic समेत अमेरिका के 6 बैंकों को डाउनग्रेड किया

अमेरिकी बैंकों के खराब प्रदर्शन पर मूडीज एक्शन में.

सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद अब अमेरिका के 6 और बैंकों पर खतरा मंडराने लगा है. इसे देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज (Rating Agency Moodys) ने अमेरिका के 6 बैंकों की रेटिंग को घटाने के लिए पुनरिक्षण कैटेगरी में डाल दिया है. मूडीज ने जिन बैंकों को रिव्यू में रखा है, उनके नाम इस प्रकार हैं. फर्स्ट रिपब्लिक बैंक (First Republic Bank), जायंस बैंकॉर्प (Zions Bancorp.), वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प (Western Alliance Bancorp), कॉमेरिका इंक (Comerica Inc.), UMB फाइनेंशियल कॉर्प (UMB Financial Corp.), इंट्रस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (Intrust Financial Corp.)