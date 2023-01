करोड़पति बनने का फॉर्मूला जल्दी समझें, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी

पावर ऑफ कंपाउंडिंग (Power of Compounding)

कंपाउंडिंग इंटरेस्ट (Compounding interest) के बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि यह दुनिया का आठवां अजूबा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा था जो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानता है वो कमाता है और जो नहीं जानता वो चुकाता है (दूसरे शब्दों में वह गंवाता है). यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि कुछ लोगों के अल्बर्ट आइंस्टीन के इस प्रकार के बयान पर शक रहा है और वे यह स्वीकार नहीं करते हैं कि आइंस्टीन ने ऐसा कोई बयान दिया है. लेकिन बिजनेस और निवेश की दुनिया में यह कहा जाता है कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा था.

इसके साथ ही आपको यह बात बता दें कि उस दौर में दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को ही दुनिया का अजूबा समझा जाता है. लोग उनके दिमाग की तीव्रता पर यकीन नहीं कर पाते थे. उनके व्यवहार, ज्ञान, धर्म और समाज की समझ एक अव्वल दर्जे की थी जिसे उस जमाने में समझ पाना और आत्मसात कर पाना संभव नहीं था. हालात कुछ यूं थे कि उनकी मृत्यु के बाद पोस्टमॉर्टम कर डॉक्टर ने बिना परिवार को बताए और उनकी रजामंदी लिए उनके दिमाग को निकाल लिया था. वो दिमाग एक अजूबा था और इस अजूबा वाले दिमाग ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा था और लोगों को समझाने का प्रयास किया था.

जैसा कि समाज चलता है, लोग वैसे ही चले. लेकिन बात पैसे कमाने की हो रही है और जिसे पैसा कमाना और बढ़ाना आता है वह इसे जान लें और समझ लें. पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बिना कोई भी आदमी साधारण स्थिति से करोड़पति नहीं बन सकता.

आइए कुछ आंकड़ों से आपको समझाते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है (What is power of Compounding) और यह साधारण ब्याज की प्रणाली से कैसे बेहतर (How compound interest is better than simple interest) है.

यदि हम एक लाख रुपये का निवेश करते हैं. ब्याज दर 15 प्रतिशत सालाना मिलता है और यह 35 वर्ष के लिए लगाया गया है. इस सूरत में इस ब्याज दर के साथ 35 साल बाद 1,33,17,552 रुपये जमा करता को हासिल होगा. वहीं यही पैसा इतने ही समय के लिए इसी ब्याज दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से निवेश किया जाएगा तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा मिलेगा... 35 साल बाद निवेशक को 14.37 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे. यानि कहा 1.33 करोड़ रुपये और कहां 14.37 करोड़ रुपये. बस यह आंकड़ा अपने आप में कहने को बहुत कुछ है. हां, यह बात जरूर ध्यान में रखें कि यह फॉर्मूला जादुई तभी है जब लंबे समय के लिए निवेश किया जाए क्योंकि आरंभ के 5-10 साल में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा लेकिन बाद के सालों में अंतर इतना हो जाता है कि किसी चमत्कार से कम नहीं.