गोल्डमैन सैच, जेपी मॉर्गन ने कहा, अडाणी डेट ट्रेडिंग क्लाइंट को वैल्यू देता है

अडाणी की सिक्योरिटीज ने मौके की तलाश में बैठे निवेशकों का ध्यान खींचा है. अडाणी के शेयरों में तेज गिरावट और डेट में मंदी ने कुछ बॉन्डों को भी गिरा दिया. इसने सबसे बड़े वॉल स्ट्रीट बैंक के क्लाइंटों का ध्यान आकर्षित किया. भारतीय अरबपति को शॉर्ट सेलिंग करने वाली रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने ऐसे समय टारगेट किया है जब ग्रुप की प्रमुख प्रणेता अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक इक्विटी बिक्री को लॉन्च किया था.

नाम न लिखे जाने की शर्त पर कुछ जानकार लोगों ने बताया कि गोल्डमैन सैक्स के व्यापारियों ने अडाणी पोर्ट्स के कर्ज ऐसा बताया है कि इनके हाथ खासी नकदी है जो पूरी तरह से अपने बॉन्ड को रीफाइनेंस कर सकते हैं. ट्रेड के लिए भी नकदी उपलब्ध है. उन्होंने यह भी उम्मीद की कि यह इकाई इक्विटी निवेशकों को आकर्षित करने और संपत्ति बेचने की संभावना रखते हुए अपने बॉन्ड को पुनर्वित्त करने में सक्षम होगी.

गोल्डमैन सैक्स के प्रवक्ता ने क्लाइंट कॉल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

लोगों ने कहा, गोल्डमैन ने कहा कि उसने कॉल से पहले गुरुवार को लगभग 170 मिलियन डॉलर के अडाणी बांड का कारोबार किया था, वैश्विक फंडों से दिलचस्पी को आकर्षित किया और एशिया के बाहर संकटग्रस्त निवेशकों ने शुरुआती चरण से कर्ज लेने की कोशिश की.

अडाणी से संबंधित फर्मों के बॉन्ड संकटग्रस्त स्तर पर गिर गए, जब फर्म ने बुधवार को 2.4 बिलियन डॉलर की पेशकश को रद्द कर दिया, भले ही उसने मध्य पूर्व और भारत से धन प्राप्त कर लिया था.

