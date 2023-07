अदाणी ट्रांसमिशन का नाम अब अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस हुआ

इस साल मई में अदाणी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) के बोर्ड ने नाम में बदलाव को अनुमति दी थी. अब कंपनी को अहमदाबाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से नाम के बदलाव का सर्टिफिकेट (Certificate of Incorporation pursuant to change of name) भी हासिल हो गया है.

14 राज्यों में है अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का नेटवर्क

अदाणी ग्रुप की ऊर्जा वितरण कंपनी की भारत के 14 राज्यों में मौजूदगी है. हाल में कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में ऑपरेशनल नेटवर्क में 550 सर्किट किलोमीटर का इजाफा किया गया है.

मंगलवार को जारी प्रोविजनल बिजनेस अपडेट के मुताबिक, जून के अंत तक कंपनी का कुल नेटवर्क 19,778 सर्किट किलोमीटर हो चुका है.

18 जुलाई को अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अदाणी एंटरप्राइजेज की AGM के दौरान कहा था कि कंपनी के रेवेन्यू में 18% की बढ़ोतरी और एन्युटी इनकम 4,000 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)