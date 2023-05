Adani Group की कंपनी Adani Ports समय से पहले चुकाएगी 130 मिलियन डॉलर का कर्ज, शेयरों में बढ़त

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक , गौतम अदाणी की कंपनी अदाणी पोर्ट्स को अपने कर्जों के लिए 3,377.6 करोड़ रुपये या $412.7 मिलियन का आंशिक बायबैक ऑफर मिला है. ये 8 मई को शुरुआती टेंडर ऑफर की समाप्ति तारीख के रूप में इसके शुरुआती ऑफर राशि के 300% से ज्यादा है.

कंपनी ने 1,063.9 करोड़ रुपये या 13 करोड़ डॉलर के 3.375% सीनियर नोट के बायबैक के लिए ऑफर दिया है.अदाणी पोर्ट्स लगभग 34.3% सीनियर नोट्स की खरीद के लिए ऑफर स्वीकार करेगा, जिसके लिए धारकों (होल्डर्स) को प्रति 81,824 रुपये या 1,000 डॉलर की मूल राशि के लिए 79,369.2 रुपये या 970 डॉलर मिलेंगे. 9 मई को दी गई जानकारी के मुताबिक सीनियर नोट्स के सेटलमेंट की तारीख 10 मई को होने की उम्मीद है.

अदाणी पोर्ट्स का शेयर सुबह 9:34 बजे तक 1.14% चढ़कर 692.8 रुपये पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 50 में 0.17% की बढ़त थी. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी पर नजर रखने वाले 20 एनालिस्ट में से सभी ने 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी है. एनालिस्ट के मुताबिक 12 महीने के लिए अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में 17.1% तक की अपसाइड ग्रोथ दिख सकती है.

