Dividend Stock: हर शेयर पर मिलने वाला है ₹40 का डिविडेंड, 12 नवंबर है रिकॉर्ड डेट, 3 महीनों में मिला 70% रिटर्न

Dividend Stock: अगर आप भी बेहद कम निवेश में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. स्मॉल कैप कंपनी तपारिया टूल्स (Taparia Tools) अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है. तपारिया टूल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने शेयरधारकों को 40 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का भारी-भरकम अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का शेयर इस समय बाजार में मात्र 18 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है.

इसके लिए रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर, 2026 तय कर दी गई है. इसका मतलब हुआ कि 12 नवंबर तक जिन शेयरधारकों के नाम शेयरों के लाभार्थी मालिकों के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में होंगे, वे डिविडेंड पाने के हकदार होंगे.

27 करोड़ रुपये है मार्केट कैप

तपारिया टूल्स के शेयर सोमवार (9 नवंबर) को 4.99 फीसदी तेजी के साथ 17.89 के लेवल पर बंद हुए थे. कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई प्राइस 37.08 रुपये और 52 वीक लो प्राइस 10.50 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 27 करोड़ रुपये है.

कंपनी के शेयरों का हाल

तपड़िया टूल्स के शेयरों ने पिछले कुछ समय में अपने निवेशकों को मालामाल किया है. बीते एक हफ्ते में इस शेयर में 4.99 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. पिछले एक महीने में निवेशकों को 15.72 फीसदी का मुनाफा मिला. पिछले 3 महीने में शेयर ने 70.38 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया. 2 साल में तपड़िया टूल्स के निवेशकों को 114.25 फीसदी का दमदार फायदा हुआ. वहीं, तीन सालों में इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए निवेशकों का पैसा करीब 541 फीसदी तक बढ़ा दिया.

(Disclaimer: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गई है, निवेश की सलाह नहीं. अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से सलाह ले लें. )