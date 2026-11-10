Nvidia CEO जेनसन हुआंग पर जांच के बीच उनकी मैनेजमेंट स्टाइल चर्चा में क्यों; 36 अधिकारी करते थे सीधे रिपोर्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) इन दिनों सुर्खियों में हैं. हनीट्रैप और जासूसी के जाल में फंसने के आरोपों के बाद कंपनी के बोर्ड ने हुआंग के मामले की जांच शुरू करने का ऐलान कर दिया है. हुआंग ने खुद बात को स्वीकार किया है कि वे एक कथित चीनी महिला जासूस के जाल में फंस गए थे. उस जासूस पर गोपनीय और संवेदनशील तकनीक चुराने का आरोप है. वहीं इन सब विवादों के बीच हुआंग की लीडरशिप और मैनेजमेंट मॉडल की चर्चा एक बार फिर हो रही है.

2025 में 36 सीनियर सीधे करते थे रिपोर्ट

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक जेनसन हुआंग को सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों की संख्या 36 थी. हालांकि उसके बाद कंपनी के टॉप लीडरशिप में कुछ बदलाव हुए और कुछ सीनियर्स ने कंपनी छोड़ दी. हुआंग लंबे समय से उन टेक सीईओ में शामिल रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर सीधे रिपोर्ट करते हैं. मार्च 2024 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि एक समय उन्हें 55 अधिकारी सीधे रिपोर्ट करते थे. उन्होंने यह भी बताया था कि इनमें से कई अधिकारियों की सैलरी लगभग बराबर थी.

Nvidia के अहम अधिकारी भी करते थे सीधे रिपोर्ट

अधिकारियों की लिस्ट में ऐसे कई बड़े नाम शामिल थे जिन्होंने एनवीडिया की सफलता में अहम भूमिका निभाई है. इनमें CUDA प्लेटफॉर्म के प्रमुख आर्किटेक्ट इयान बक, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइकल कागन और चीफ साइंटिस्ट बिल डैली जैसे वरिष्ठ अधिकारी सीधे सीईओ को रिपोर्ट करते थे.

इस पैटर्न के पीछे क्या है सोच?

जेनसन हुआंग का मानना है कि कंपनी में मैनेजमेंट की लेयर जितनी कम होंगी, सूचना का फ्लो उतना ही बेहतर होगा. 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स डीलबुक समिट में उन्होंने कहा था, ‘सीईओ के पास जितने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, कंपनी में उतनी कम मैनेजमेंट लेयर होंगी. इससे जानकारी तेजी से साझा होती है और हर व्यक्ति सही सूचना के आधार पर फैसले ले सकता है.'

AI बूम के साथ तेजी से बढ़ी कंपनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के साथ एनवीडिया का विस्तार भी तेजी से हुआ है. पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है. जेनसन हुआंग की सख्त कार्यशैली और उच्च प्रदर्शन पर जोर को कंपनी की वर्क कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. उन्होंने यह भी बताया था कि वह आमतौर पर अपने अधिकारियों के साथ नियमित वन-टू-वन मीटिंग तय नहीं करते. उनका मानना है कि इससे जानकारी पूरे संगठन में अधिक स्वतंत्र रूप से फैलती है. हालांकि यदि कोई अधिकारी मीटिंग की रिक्वेस्ट करता है तो वह अपने सभी काम छोड़कर उससे मिलने के लिए तैयार रहते हैं.

दूसरे टेक दिग्गजों से अलग है मॉडल

टेक इंडस्ट्री के दूसरे बड़े नेताओं की तुलना में जेनसन हुआंग का मॉडल अलग माना जाता है. मार्क जुकरबर्ग मेटा में अपेक्षाकृत सीमित नेतृत्व टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं. वहीं एलन मस्क के पास अगस्त 2025 तक टेस्ला में 19 और xAI में 5 डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे. यही वजह है कि एनवीडिया के संगठनात्मक मॉडल को सिलिकॉन वैली में अनोखे मैनेजमेंट मॉडलों में से एक माना जाता है.

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