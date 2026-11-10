Gold Silver Price Today: भाई दूज के मौके पर कई लोग बहन को गहने गिफ्ट खरीदते हैं. ऐसे में आपके लिए बहन को गहने गिफ्ट करना महंगा हो सकता है. इस खबर में हम आपको घरेलू कमोडिटी मार्केट में चल रहे फ्यूचर प्राइस से लेकर आपके शहर के सर्राफा बाजार में चल रहे सोने-चांदी के भाव के बारे में बता रहे हैं.
घरेलू कमोडिटी मार्केट में सोमवार की शाम को सोने-चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.04% गिरकर 143,106 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 0.06% घटकर 187,015 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. हालांकि सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है.
आपके शहर में सोने के दाम
लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख शहरों में 24 कैरेट (24K) सोने की कीमतें इस प्रकार हैं-
अहमदाबाद- 1,44,520 रुपये प्रति 10 ग्राम
अमृतसर- 1,44,620 रुपये प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु- 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,43,430 रुपये प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,44,620 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,44,620 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,44,620 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई- 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम
पुणे- 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम
सूरत- 1,44,520 रुपये प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में चांदी के दाम
लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख महानगरों में शुद्धता वाली चांदी 999 की कीमतें इस प्रकार हैं-
अहमदाबाद- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
अमृतसर- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
पुणे- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
सूरत- 2,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
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