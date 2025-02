अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अदाणी ग्रुप का कुल टैक्‍स भुगतान 58,104.4 करोड़ रुपए रहा है. यह पिछले वित्तीय वर्ष के 46,610.2 करोड़ रुपए की तुलना में काफी ज्‍यादा है. यह योगदान सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से किया गया है.

इस रिपोर्ट में सात सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों का विवरण दिया गया है, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड शामिल हैं. इस आंकड़े में एनडीटीवी, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज द्वारा भरे टैक्स भी शामिल हैं, जो इन सात कंपनियों के स्वामित्व में हैं.

सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्वास जरूरी: गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा,"पारदर्शिता विश्वास की नींव है और विश्वास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है. भारत के सबसे बड़े करदाताओं में से एक के रूप में हम मानते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी केवल अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए भी है. हमारे राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था में हर एक रुपये का योगदान हमारी पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से साझा करके हम हितधारकों का अधिक विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं और ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट बिहेवियर के लिए नए मानक स्थापित करना चाहते हैं."

अदाणी ग्रुप की इस स्वैच्छिक पहल का क्‍या है उद्देश्‍य?

इस स्वैच्छिक पहल के माध्यम से अदाणी ग्रुप का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, स्टेकहोल्डरर्स के विश्वास को मजबूत करना और ग्लोबल टैक्स सिस्टम में योगदान देना है. अदाणी ग्रुप टैक्स पारदर्शिता को अपने ईएसजी इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग मानता है. समूह का लक्ष्य विकास को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करना है.

ग्लोबल टैक्स प्रणाली एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पर अग्रणी कंपनियां स्वेच्छा से टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट प्रकाशित कर रही हैं, भले ही यह अनिवार्य न हो. इस रिपोर्ट के माध्यम से यह कंपनियां हितधारकों का ध्यान आकर्षित करने, अधिक विश्वसनीयता हासिल करने और टैक्स पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को स्थापित की दिशा में काम कर रही हैं.

टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये हैं शामिल

प्रत्यक्ष योगदान: अदाणी पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा वहन किए गए ग्लोबल टैक्स, शुल्क और अन्य देयताएं.

अप्रत्यक्ष योगदान: अन्य स्टेकहोल्डरर्स की ओर से एकत्र और अदा किए गए ग्लोबल टैक्स और शुल्क.

अन्य योगदान: कर्मचारियों के लाभ के लिए अदा सामाजिक सुरक्षा योगदान आदि.

समूह ने अपने ग्लोबल टैक्स योगदान पर एक स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट (इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट) प्रदान करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त किया है. यह रिपोर्ट टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का हिस्सा है और इसमें समूह कंपनियों द्वारा ग्लोबल स्तर पर अदा किए गए विभिन्न प्रकार के करों और अन्य योगदानों के साथ-साथ समूह की टैक्स नीति के प्रति दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण शामिल है.

कंपनियों की वेबसाइट पर मौजूद है यह रिपोर्ट

पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ टैक्स अनुपालन और रिपोर्टिंग पर जोर देकर समूह स्टेकहोल्डरर्स के साथ विश्वास बनाने और बिजनेस प्रैक्टिस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है.

अपने ग्लोबल टैक्स योगदान की जानकारी को स्वेच्छा से सार्वजनिक करके कंपनी आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है. सातों कंपनियों की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट उनकी संबंधित कंपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)