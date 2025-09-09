विज्ञापन

Mannu Kya Karegga: न्यूकमर व्योम का डेब्यू, विवेक वासवानी ने की शाहरुख से तुलना, बोले- स्टार पैदा हो चुका है

जब मैं पहली बार शाहरुख से मिला था, तो उनकी आंखों में मैंने एक चमक देखी थी. वही स्पार्क मुझे व्योम में भी दिखाई दिया.यह कहना है इंडस्ट्री के दिग्गज विवेक वासवानी का, जिन्होंने शाहरुख खान को उनके करियर के शुरुआती दिनों में गाइड किया था.

12 सितंबर को रिलीज हो रही Mannu Kya Karegga
क्यूरियस आइज सिनेमा की आने वाली फिल्म 'मन्नू क्या करेगा?', जो 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी, पहले ही दर्शकों में चर्चा का विषय बन चुकी है. इस फिल्म से व्योम और साची बिंद्रा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं.

ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इस मौके पर विवेक वासवानी ने कहा, "जब मैं पहली बार शाहरुख से मिला था, तो उनकी आंखों में भूख, अनुशासन और जुनून देखा था. वही गुण मुझे व्योम में भी दिखे. शाहरुख की तरह व्योम भी बाहरी हैं, लेकिन उनमें मेहनत और लगातार सीखने की क्षमता है. तुलना करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि व्योम के रूप में इंडस्ट्री को एक नया सितारा मिल गया है".

फिल्म का निर्देशन संजय त्रिपाठी ने किया है और इसे शरद मेहरा ने क्यूरियस आइज सिनेमा के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में नए कलाकारों के साथ-साथ विनय पाठक, कुमुद मिश्रा, राजेश कुमार और चारु शंकर जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे.

म्यूजिक का जिम्मा ललित पंडित ने संभाला है और गाने पहले ही चार्टबस्टर बन चुके हैं. शानदार स्टारकास्ट, दमदार निर्देशन और ताजा जोड़ी के साथ, ‘मन्नू क्या करेगा?' बॉलीवुड में व्योम और साची के लिए करियर की बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकती है.
 

