मां के साथ ऑस्कर अवॉर्ड्स पहुंचा ये स्टार, बोला - 10 साल का था जब पहली बार डॉल्बी थियेटर के सामने से गुजरा था

बेस्ट एक्टर नॉमिनी ऑस्क अवॉर्ड में अपनी मां के साथ पहुंचे. ये हैं सेबेस्टियन स्टेन जो अपनी मां जॉर्जेटा ओरलोव्स्की को ऑस्कर 2025 में साथ लेकर आए. जैसे ही मां-बेटे की जोड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं लोग इमोशनल होते और तारीफ करते नजर आए. एक शख्स ने कमेंट किया, "सेबेस्टियन स्टेन अपनी मां को ऑस्कर में लेकर आए, यह बहुत प्यारा है."

दूसरे ने लिखा, "ओह सेबेस्टियन स्टेन की मां बहुत प्यारी हैं." स्टेन ने रेड कार्पेट पर एबीसी न्यूज से अपनी मां को कार्यक्रम में लाने के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा करना ही होगा. क्योंकि...अमेरिका शिफ्ट होने से पहले हमने लॉस एंजिल्स में एक टूर बस ली थी और इस डॉल्बी थियेटर के सामने से ही गुजरे थे. मैं शायद 10 साल का था या ऐसा ही कुछ."

उन्होंने कहा, "मैं उस पल को उसके साथ शेयर करना चाहता हूं. मैं उनका हर काम करता हूं और यह हमेशा के लिए यादगार रहेगा."

OMG. Sebastian Stan and his mom. I can't! ❤️ #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/db5vfMy4sA

मां-बेटे की जोड़ी ने ई! न्यूज से भी बात की. फिल्म ‘द अप्रेंटिस' में अपने बेटे के काम की तारीफ करते हुए ओरलोव्स्की ने कहा, “वह बहुत मेहनत करता है और वह बेस्ट का हकदार है. मैं इससे ज्यादा गर्व महसूस नहीं कर सकती. वह बेहद प्यारा है.”

Sebastian giving his mom a little kiss on the cheek 🥹🤍 pic.twitter.com/NtH7sYwB5X