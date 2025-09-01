विज्ञापन

संजय दत्त ने पापा सुनील दत्त के खिलाफ किया चुनाव प्रचार, सुनील शेट्टी ने खोला राज, बोले- जब आपके बेटे ने नहीं सोचा...

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड में संजय दत्त और सुनील शेट्टी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं.

पापा सुनील दत्त की पार्टी के अपोजिट किया था संजय दत्त ने कैंपेन
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड में 90 के दशक के पॉपुलर सुपरस्टार एंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के जिगरी यार सुनील शेट्टी और संजय दत्त पहुंचते हुए नजर आएंगे. इसका प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुनील शेट्टी और संजय दत्त अपनी जिंदगी के कुछ मजेदार किस्से शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. एक हिस्से में सुनील शेट्टी बताते हैं कि संजय दत्त अनजाने में पापा सुनील दत्त की अपोजिशन पार्टी का प्रचार करने पहुंच गए थे. इसके बाद सुनील दत्त ने सुनील शेट्टी से गुजारिश की थी.

अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में कपिल शर्मा, संजय दत्त और सुनील शेट्टी का वेलकम करते हैं. आगे संजय दत्त से कपिल शर्मा कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाके आपको देखकर लिखा गया है या लिखा ही आपने हैं. इस पर सभी हंस पड़ते हैं. इसके बाद संजय दते के साथ काम को लेकर बात करते हुए सुनील शेट्टी कहते हैं, इनके साथ काम करना यानी 8 बजे पैकअप कर लेना. हैदराबाद में दरवाजा तोड़ दिया था ताज का. दरवाजा गिर गया था. मैं सोच रहा था कि हुआ क्या.

आगे अन्ना कहते हैं, जब पता चला यह तो पिता के खिलाफ ही खड़ा है. मैं कैंपेनिंग के लिए चला गया. दत्त साहब (सुनील दत्त) ने मुझे घर बुलाया और बोला- बेटा मेरे बारे में भी सोचना. तो मैं अंदर सोच रहा था कि आपके बेटे ने नहीं सोचा तो मैं क्या सोचूं. इसके बाद सभी हंस पड़ते हैं.

प्रोमो देखने के बाद फैंस भी अपकंमिंग एपिसोड के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. बता दें, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हर शनिवार नया एपिसोड आता है.

