33 किलो का कॉस्ट्यूम, 1.8 किलो का मुकुट, यश के लिए आसान नहीं था रावण जैसा दिखना, सबसे हल्के कॉस्ट्यूम का वजन भी 15 किलो से ज्यादा

एक ग्रैंड माइथो फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं होता. ना ही फिल्म मेकर्स के लिए और ना ही फिल्म में काम करने वाले आर्टिस्ट के लिए. खासतौर पर जब रामायण जैसी महागाथा की बात हो तो चीजें और कॉम्पलेक्स हो जाती हैं. ऐसे किरदारों को पर्दे पर जीवंत करने और दर्शकों को उन पर यकीन दिलाने में कॉस्ट्यूम सबसे अहम भूमिका निभाता है. हाल ही में एक बातचीत में कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिजाइनर सानिया सरधरिया ने रावण के लुक में यश के जबरदस्त लुक के बारे में बताया. उन्होंने खुलासा किया कि यश को करीब 16 से 20 किलो वजन वाले कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते थे. कुछ सीन में तो यश के कॉस्ट्यूम का वजन 30 से 33 किलो तक भी पहुंचा है.

'ज्यादातर कॉस्ट्यूम का वजन करीब 16 से 20 किलो होता था'

'इंडिया टुडे' से बात करते हुए सानिया ने कहा, "ज्यादातर कॉस्ट्यूम का वजन, गहनों को मिलाकर लगभग 16 से 20 किलो होता था. लेकिन कुछ कॉस्ट्यूम बहुत भारी थे जैसे लंका से जुड़ा रावण का लुक, उनकी शादी का कॉस्ट्यूम और वह कॉस्ट्यूम जो उन्होंने शूर्पणखा की शादी के समय पहना था. जहां तक मुझे सही सही याद है उनका वजन लगभग 30–33 किलोग्राम था."

यश ने जो मुकुट पहना था उसका वजन 1.8 किलोग्राम था

सानिया ने माना कि रावण के कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने में सबसे मुश्किल काम उनका मुकुट तैयार करना था. उन्होंने बताया कि मुकुट का वजन कम करने की कई कोशिशों के बावजूद आखिर में इसका वजन 1.8 किलोग्राम रहा. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम मुकुट पहनना था, क्योंकि सिर पर थोड़ा सा वजन भी बहुत भारी और अनकम्फर्टेबल लगता है. इसलिए हमने इस पर काफी एक्सपेरिमेंट किए. हमने कई 3D मॉडल वाले मुकुट बनवाए, ताकि यह पक्का हो सके कि डिजाइन एकदम सही है. फिर हमने इसे और हल्का बनाने के लिए 'रिवर्स-इंजीनियरिंग' की. लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसे 1.8 किलोग्राम से ज्यादा हल्का कर पाते. यह सबसे बेहतर था जो हम कर सकते थे और इतना वजन भी काफी ज्यादा लगता है. हालांकि यश के हाव-भाव या एक्टिंग में आपको इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन यह वाकई एक बहुत मुश्किल काम था."

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इन भारी-भरकम कॉस्ट्यूम की वजह से यश के लिए हिलना-डुलना मुश्किल हो जाता था. लंबे समय तक इन्हें पहने रहने के और फिजिकली थकने के बावजूद यश ने इसे बहुत अच्छे से संभाल लिया और अक्सर अपने आस-पास के लोगों को एंटरटेन भी करते रहे. सानिया ने बताया कि एक्टर को जल्द ही एहसास हो गया था कि यह एक्सपीरियंस कितना थका देने वाला होगा. अपना एंटरटेनमेंट करने और टीम के साथ थोड़ी मस्ती-मजाक करने के लिए वह अपने कॉस्ट्यूम के नुकीले हिस्सों को सबके लिए परेशानी का सबब बना देते थे.

रामायण के बारे में खास बातें

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. नमित मल्होत्रा ​के बैनर तले आई इस फिल्म में ए.आर.रहमान और हंस जिमर का म्यूजिक है. इसका पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज हुआ और इसके दूसरे पार्ट के 2027 में रिलीज होने ती उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: अल्का याग्निक का 39 साल पुराना भोजपुरी रोमांटिक गाना, समीर ने लिखे थे बोल और चित्रगुप्त के म्यूजिक ने प्यार को दी नई पहचान