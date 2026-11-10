3 साल तक नहीं पता था 15 कारिगर किस फिल्म के लिए कर रहे हैं काम, रिलीज के बाद खुला 4000 करोड़ की रामायण का राज

असम के बर्पेटा जिले के एक छोटे से गांव जनिया बांगलीपारा के पारंपरिक कारीगरों का हाथ अब बड़े पर्दे पर दिख रहा है. नितेश तिवारी की नई फिल्म रामायण में रणबीर कपूर (भगवान राम) और रवी दुबे (लक्ष्मण) ने जो कवच पहना है, वह इन्हीं कारीगरों ने बनाया है. खास बात यह है कि इन कारीगरों को तीन साल से ज्यादा समय तक पता ही नहीं चला कि यह काम किस फिल्म के लिए हो रहा है. मास्टर कारीगर जयनल आबदीन के नेतृत्व में 15 स्थानीय कारीगरों की टीम ने तीन से साढ़े तीन साल तक मेहनत करके 30 से 35 खास कवच बनाए.

रबर मिलाकर बनाया कवच

यह कवच सरपट बेंत (केन), रबर, जूट और लकड़ी को मिलाकर तैयार किए गए. फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर अजय कुमार ने असम जाकर इस काम की निगरानी की. शुरुआत में सिर्फ बेंत से बनाया गया कवच बहुत कठोर और तंग निकला. एक्शन सीक्वेंस में पहनने लायक नहीं था. तब कारीगरों ने रबर मिलाकर नया डिजाइन तैयार किया. आधे बेंत और आधे रबर का यह मिश्रण एक्टर्स के लिए आरामदायक बन गया. जरूरत पड़ने पर तैयार कवच को गुवाहाटी एयरपोर्ट से मुंबई भेजा जाता था.

गोपनीयता के साथ किया गया काम

जयनल आबदीन ने बताया कि यह काम उन्हें सीधे फिल्म टीम से नहीं मिला था. स्थानीय संगठन ग्राम उन्नयन के अब्दुल मालेक के जरिए आया था. उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि यह किसी फिल्म शूट के लिए है और बाद में पहचान मिलेगी. फिल्म रिलीज होने के बाद ही उन्हें पता चला कि यह रामायण के लिए था. आबदीन ने कहा, 'मैंने फिल्म अभी नहीं देखी, लेकिन जरूर देखूंगा क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा-सा हाथ भी है.'

यह काम पूरी गोपनीयता में हुआ. कारीगरों को प्रोजेक्ट की असली पहचान नहीं बताई गई. अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और असम की यह पारंपरिक बेंत कला बड़े पर्दे पर नजर आ रही है. छोटे गांव के इन कारीगरों की मेहनत ने न सिर्फ फिल्म को खास बनाया, बल्कि उनकी कला को भी नई पहचान दिलाई है.

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