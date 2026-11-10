दीवाली के बाद बॉक्स ऑफिस पर गरजी 'रामायण', 5वें दिन की सबसे ज्यादा कमाई

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म रामायण लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है. यह फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, दो कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड बना चुकी है. लेकिन रामायण की पांचवें दिन यानी सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई देखने को मिली थी. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. इससे पहले से रणबीर कपूर और यश की फिल्म लगातार चर्चा में रही है. रामायण ने अपने पांचवें दिन यानी सोमवार को 93.49 करोड़ रुपये की कमाई की. यह अब तक का सबसे अच्छा एक दिन का कलेक्शन है.

फिल्म की कुल कमाई

पहले दिन रामायण ने 64.85 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे दिन कमाई घटकर 48.05 करोड़ रह गई. तीसरे दिन फिर बढ़कर 69.80 करोड़ हो गई. चौथे दिन (रविवार) 56.15 करोड़ का कलेक्शन रहा. लेकिन सोमवार को अचानक उछाल आया और फिल्म ने 93.49 करोड़ रुपये कमा लिए.

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को फिल्म 22,018 शोज में चली और औसतन 63.2 प्रतिशत सीटें भरी रहीं. दीवाली के बाद लोग थिएटर लौटे और फिल्म देखने की संख्या बढ़ गई. इस कमाई के साथ फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 332.34 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 395.52 करोड़ रुपये हो गया है.

दुनियाभर में फिल्म चार दिनों में ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. पांचवें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अभी आना बाकी है.

फिल्म का डे-वाइज कलेक्शन इस प्रकार है:

- दिन 1: 64.85 करोड़

- दिन 2: 48.05 करोड़

- दिन 3: 69.80 करोड़

- दिन 4: 56.15 करोड़

- दिन 5: 93.49 करोड़

रामायण के बारे में

रामायण: पार्ट 1 का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसमें रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे कलाकार हैं. फिल्म वाल्मीकि रामायण पर आधारित है और दो पार्ट में बन रही है. यह पहला हिस्सा है. दीवाली के त्योहार के दौरान दर्शक घरों में व्यस्त रहे, इसलिए शुरुआती दिनों में कमाई में उतार-चढ़ाव रहा. लेकिन अब फिल्म की रफ्तार तेज हो गई है. दर्शक पौराणिक कहानी और विजुअल्स की वजह से थिएटर आ रहे हैं.

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