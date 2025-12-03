दिल दिल पाकिस्तान... पाकिस्तानी एक्टर ने सुनाया जब भारत में टूर में गाया गाना, स्टेज से हो गए थे बाहर

कभी-कभी कलाकार मंच पर कुछ ऐसा बोल देते हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ा किस्सा बन जाता है. फरहान सईद ने हाल ही में अपने भारत दौरे का एक ऐसा ही अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि एक ही पंक्ति ने उन्हें दिल्ली में जोरदार स्वागत दिलाया, लेकिन उसी पंक्ति ने कोलकाता में माहौल बिगाड़ दिया. फरहान के मुताबिक, ये पूरा मामला सिर्फ एक गलतफहमी था, लेकिन इसने उन्हें समझा दिया कि दो मुल्कों के बीच भावनाएं कितनी जल्दी बदल जाती हैं.

दिल्ली में उनकी दोस्ती वाली लाइन पर झूमी भीड़

फरहान बताते हैं कि दिल्ली के कार्यक्रम में माहौल बहुत अच्छा था. उन्होंने दोनों देशों की दोस्ती दिखाने के लिए कहा—“दिल दिल पाकिस्तान, जान जान हिन्दुस्तान”. यह सुनते ही लोग खुश होकर उनके साथ गाने लगे. तालियां, मुस्कुराहटें और शोर… उस पल उन्हें लगा कि सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से जुड़ गया है और हर कोई इस पंक्ति को प्यार से अपना रहा है.

कोलकाता में वही पंक्ति बन गई नाराज़गी की वजह

लेकिन कोलकाता में मामला उलट गया. जैसे ही उन्होंने वही पंक्ति दोहराई, भीड़ का रिएक्शन बदल गया. कार्यक्रम ख़त्म होने पर उन्हें जल्दी-जल्दी गाड़ी में बैठाकर होटल ले जाया गया. बाद में आयोजक ने बताया कि लोगों ने उनकी बात गलत सुन ली. उन्हें लगा कि फरहान ने कहा—“दिल दिल पाकिस्तान और जा जा हिन्दुस्तान”. बस इसी गलतफहमी से लोग नाराज़ हो गए. फरहान ने कहा कि इस घटना ने उन्हें सिखाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच भावनाएं बहुत नाज़ुक हैं और एक छोटी सी बात भी बड़ा असर छोड़ सकती है.