चालाक इंसानों से कम नहीं हैं ये बंदर, बनाकर रखा अपना साम्राज्य, इस फिल्म का ट्रेलर देख लोग बोले- ये तो ब्लॉकबस्टर होगी 

किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपेस का ट्रेलर हुआ रिलीज

Kingdom of the Planet of the Apes Trailer: साल 2023 जितना शानदार रहा है उतना ही 2024 भी होने वाला है, जिसमें एक ऐसी फिल्म आने वाली है. जिसका ट्रेलर देखकर फैंस अभी से ही मूवी को ब्लॉकबस्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं. यह फिल्म एक बंदर नेता की कहानी बताती है, जो खोई हुई मानव टैक्नोलॉजी की तलाश में है. इसके लिए कुछ ही पीढ़ियों द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करने की धमकी देता हुआ दिखेगा.

