गोलमाल 5 में हुई इन दो हसीनाओं की एंट्री, एक तो है अजय देवगन से 26 साल छोटी

अजय देवगन की फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक सारा अली खान और करीना कपूर की फिल्म में एंट्री हो गई है. 

गोलमाल 5 में दिखेंगी करीना कपूर और सारा अली खान
नई दिल्ली:

डायरेक्टर रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल के पांचवें पार्ट का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है. फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे. पिछले दिनों अपडेट सामने आया था कि 'गोलमाल 5' की शूटिंग दिसंबर से गोवा में शुरू होगी. हालांकि इस फिल्म में कौन होगा इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन अब  ऑल्वेज बॉलीवुड नाम के पेज पर शेयर किए गए पोस्ट में एक्सक्लूजिव अपडेट दिया गया है कि करीना कपूर और सारा अली खान गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं. 

सौतेली मां-बेटी की दिखेगी अजय देवगन की फिल्म में जोड़ी

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सारा अली खान, सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता से हैं. जबकि करीना कपूर ने एक्टर से दूसरी शादी की है. इस नाते सारा अली खान, करीना की सौतेली बेटी हैं. वहीं ऑनस्क्रीन दोनों को साथ में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है.  

अजय देवगन से दोनों एक्ट्रेसेस का इतना है उम्र का फासला

अजय देवगन की बात करें तो वह 56 साल के हैं. जबकि करीना कपूर की उम्र 45 साल है. इसके चलते करीना और अजय के बीच 11 साल का उम्र का फासला है. जबकि सारा अली खान की बात करें तो वह 30 साल की हैं. इसके चलते अजय देवगन उनसे 26 साल बड़े हैं.  

बता दें, ‘गोलमाल' सीरीज की शुरुआत 2006 में ‘गोलमाल: फन अनलिमिटेड' से हुई थी और तब से इसके चार और पार्ट रिलीज हुए, जो सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे हैं.  अब इसके पांचवें पार्ट की तैयारी मेकर्स कर रहे हैं. 

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2' रिलीज हुई है, जिसमें वह एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आए थे. वहीं आर. माधवन भी अहम रोल प्ले करते हुए नजर आए. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. 

