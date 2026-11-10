धुरंधर डायरेक्टर बनाते रामायण तो कुछ ऐसा होता सीन, वायरल AI वीडियो में राम बने सुशांत सिंह राजपूत, हमजा को दिया ये रोल

बॉक्स ऑफिस पर रामायण का जादू चल रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसी फिल्म की चर्चा है. कुछ लोग अलग अलग सीन के क्लिप्स शेयर कर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कई सरप्राइज एलिमेंट की तरह इस्तेमाल हुए एक्टर्स को देखकर हैरान हो रहे हैं. जैसे मेघनाद के रोल में राघव जुयाल ना केवल दर्शकों को इम्प्रेस कर रहे हैं बल्कि हैरान भी कर रहे हैं. इसके अलावा एक और चेहरा जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है वो हैं मुकेश तिवारी. उनका जल्दी बोल पनवेल निकलना है वाला मीम खूब चर्चा में रहा. अब रामायण में अगस्त्य ऋषि के रोल में उन्हें देख नेटिजन्स खूब मजाक भी बना रहे हैं कि जल्दी बोल पंचवटी निकलना है.

अब एक तरफ इन चेहरों की चर्चा है जिन्हें देखा जा चुका है. वहीं दूसरी तरफ लोग एआई की मदद से ये इमैजिन कर रहे हैं कि अगर ये फिल्म आदित्य धर ने बनाई होती तो कास्टिंग क्या होती. हालांकि ये कास्टिंग भी तभी हो पाती अगर सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच होते. सोशल मीडिया यूजर्स उनका एआई वर्जन खूब देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल रामायण के आदित्य धर वर्जन में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को श्रीराम के रोल में दिखाया गया है. उनके सामने सीना ताने रावण के किरदार में खड़े हैं रणवीर सिंह. दोनों एक दूसरे पर तीर चलाते हैं. रावण यानी रणवीर सिंह का तीर ध्वस्त हो जाता है और राम यानी सुशांत सिंह का तीर रावण की नाभी पर लगता है और उसका वध हो जाता है. इसके बाद राम के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिलती है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. एक ने कमेंट किया, मैं इस फिल्म को जरूर देखता. एक ने लिखा, भाई अच्छी कास्टिंग है लेकिन सुशांत फिल्म में कैसे होता. इस पर वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, अगर वो होता तो और साथ में सैड इमोजी बनाई.

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