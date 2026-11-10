Hanuman Ansh OTT Release: ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार है शोभिनव सत्या की हनुमान अंश, जानें कब कहां देख सकते हैं फिल्म

थिएटर में शानदार प्रदर्शन के बाद 'हनुमान अंश' अब OTT पर आ रही हैय नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित इस भक्तिपूर्ण ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया. शुरुआत धीमी होने के बावजूद, यह फिल्म दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने में सफल रही, जबकि खबरों के अनुसार इसका बजट केवल 2 से 2.5 करोड़ रुपये था. जो दर्शक इस फिल्म के डिजिटल प्रीमियर का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब खत्म हो गया है. 'हनुमान अंश' 27 नवंबर, 2026 को स्ट्रीम होगी. इस घोषणा के साथ ही फिल्म की OTT रिलीज को लेकर महीनों से बनी अनिश्चितता खत्म हो गई है, खासकर तब जब यह फिल्म अपनी रिलीज़ के काफी समय बाद भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही.



यह फिल्म SonyLIV पर प्रीमियर होगी. यह नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो या जियोहॉटस्टार जैसे अन्य लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने इसके डिजिटल और टेलीविज़न अधिकार हासिल कर लिए हैं. डिजिटल प्रीमियर के अलावा, इस फिल्म के सोनी मैक्स (Sony MAX) पर टेलीविजन पर भी प्रसारित होने की उम्मीद है. हालांकि, टेलीविज़न प्रीमियर की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. यह फिल्म लक्ष्मीनारायण नाम के एक युवा लड़के की आध्यात्मिक यात्रा को दिखाती है. अपनी मां को खोने के बाद, वह ईश्वर, जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों के जवाब खोजने निकल पड़ता है.



इस भक्तिपूर्ण ड्रामा फिल्म में शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं. सहायक कलाकारों में विहान शेडगे, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. इस फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है बॉक्स ऑफिस पर इसकी अप्रत्याशित सफलता. लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' की शुरुआत काफी धीमी रही थी. इसकी स्क्रीनिंग सीमित थी और पहले दिन की कमाई लगभग 9 लाख रुपये थी. हालांकि, लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया (वर्ड ऑफ माउथ) के चलते धीरे-धीरे दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंचने लगे. 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, फिल्म ने भारत में 342.44 करोड़ रुपये (नेट) और दुनिया भर में लगभग 452.86 करोड़ रुपये की कमाई की. यह फिल्म 80 दिनों से भी अधिक समय तक सिनेमाघरों में लगी रही. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह लगभग 90 दिनों तक सिनेमाघरों में चलती रही.

