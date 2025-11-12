विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने दिखाई दोस्ती, 83 की उम्र में खुद गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र का हाल लेने पहुंचे घर, इमोशनल हुए फैंस

अमिताभ बच्चन खुद अपनी गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र के घर पहुंचे और पुराने दोस्त का हाल-चाल लिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद अमिताभ बच्चन को गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है. 

अमिताभ बच्चन ने दिखाई दोस्ती, 83 की उम्र में खुद गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र का हाल लेने पहुंचे घर, इमोशनल हुए फैंस
अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे घर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलीं, यहां तक कि उनकी मौत की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. हालांकि अब धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. इस बीच अमिताभ बच्चन खुद अपनी गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र के घर पहुंचे और पुराने दोस्त का हाल-चाल लिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद अमिताभ बच्चन को गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है. 

धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी. शाहरुख खान, सलमान खान, अमीषा पटेल और कई अन्य सितारे उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे. परिवार की ओर से बताया गया कि धर्मेंद्र अब स्थिर हैं और धीरे-धीरे पूरी तरह ठीक हो रहे हैं. अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती कई दशकों पुरानी है. दोनों ने ‘शोले' जैसी सुपरहिट फिल्म में साथ काम किया था और तब से उनके बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ है. अमिताभ का धर्मेंद्र से मिलने घर पहुंचना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उस दोस्ती की मिसाल है जो समय और शोहरत से परे है.

आपको बता दें कि एक्टर के इलाज के लिए घर पर ही सारी सुविधाएं की गई हैं और ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को उनके घर जाते भी देखा गया. इससे पहले आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीक समदानी और डॉ. राजीव शर्मा ने एक्टर का हेल्थ अपडेट मीडिया के साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि, "धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना इलाज जारी रखेंगे. सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. यहां से वे पूरी तरीके से ठीक होकर गए हैं. उनके घर पर भी इलाज की उचित व्यवस्था कर दी गई है".

