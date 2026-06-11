वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर रिलीज, वेलकम 3 नहीं तीस मार खान-2 लग रही है ये फिल्म

अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट मौजूद है जिसकी एक झलक हमें फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिल गई है. एंटरटेनमेंट का वादा करती ये फिल्म 26 जून को रिलीज होने जा रही है. अहमद खान के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजनल वेलकम से अलग है.

फिल्म में सब दिखेंगे लेकिन नहीं दिखेंगे उदय-मजनू और बल्लू

एनडीटीवी ने हाल में वेलकम और वेलकम बैक में बल्लू का किरदार निभाने वाले एक्टर मुश्ताक खान से बात की. मुश्ताक ने बताया कि वो इस तीसरी किश्त का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस फिल्म की पूरी फीलिंग ही अलग है क्योंकि वेलकम वाली बात तो उदय और मजनू के साथ आती है. ये फिल्म अलग है और इसकी आत्मा बदल चुकी है.

वेलकम टू द जंगल कास्ट

बात करें 'वेलकम टू द जंगल' की कास्ट की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, मानुषी छिल्लर, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, परेश रावल, तुषार कपूर, राजपाल यादव, बॉबी देओल, लारा दत्ता, मुकेश तिवारी समेत और भी कई सितारे हैं. इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं. हीरोपंती 2, बाघी 2, बाघी 3 और फूल एंड फाइनल जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं. अब देखना होगा कि 'वेलकम टू द जंगल' में किस तरह का करिश्मा कर दिखाते हैं. फिलहाल फिल्म को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.