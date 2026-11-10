35 साल बाद भी अमर है भाई दूज का ये गाना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में सुन इमोशनल हो जाएंगे हर भाई-बहन

भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्ते का प्रतीक है. इस दिन बहने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं. ऐसे में पुराने बॉलीवुड गाने याद आना स्वाभाविक है.भाई दूज के वक्त सोशल मीडिया पर भाई-बहन के रिश्ते से जुड़े कई गाने वायरल होने लगते हैं. ऐसे ही एक गाना है जो 35 साल पहले काफी मशहूर हुए था. इस गाने का नाम ‘बहना ओ बहना' है. यह गाना 1991 की फिल्म ‘शंकरा' का है, जो आज भी भाई-बहन के भावुक रिश्ते को बेहतरीन तरीके से पेश करता है.

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज

यह गाना सनी देओल पर फिल्माया गया था. जबकि आवाज अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने दी है. संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का है. गाने में भाई अपनी बहन के लिए प्यार और सुरक्षा का भाव दिखाता है. उस समय थिएटर में लोग इस गाने पर भावुक हो जाते थे और कई दर्शक रो भी पड़ते थे.फिल्म ‘शंकरा' का निर्देशन सुदर्शन नाग ने किया था. मुख्य भूमिका में सनी देओल और नीलम कोठारी थे. यह एक्शन-ड्रामा फिल्म थी, जिसमें परिवार, साजिश और रोमांस का मिश्रण था. कहानी जगमोहन कपूर ने लिखी थी.

संजय दत्त करने वाले थे फिल्म में काम

दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ‘शंकरा' का रोल संजय दत्त को ऑफर किया गया था. उन्होंने हामी भी भर दी थी, लेकिन डेट्स की परेशानी के कारण वह फिल्म नहीं कर पाए. इसके बाद यह भूमिका सनी देओल के पास आई. आज 35 साल बाद भी यह गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है. भाई दूज के मौके पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं और पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं. अनुराधा पौडवाल की मीठी आवाज और सनी देओल की इमोशनल एक्टिंग गाने को खास बनाता है. यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट रिश्ते की याद दिलाता है.

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