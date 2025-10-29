India vs Australia Live Score 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा के मनुका ओवल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा है. अभिषेक 19 रन बनाकर आउट हुए. बता दें, पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि प्लेइंग इलेवन चुनना किसी सिरदर्द की तरह है. (Live Cricket Score)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

भारत: अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती और 11 जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन और 11 जॉश हेजलवुड.

