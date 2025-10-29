विज्ञापन
2 minutes ago

India vs Australia Live Score 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा के मनुका ओवल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा है. अभिषेक 19 रन बनाकर आउट हुए. बता दें, पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि प्लेइंग इलेवन चुनना किसी सिरदर्द की तरह है. (Live Cricket Score)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

भारत: अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती और 11 जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन और 11 जॉश हेजलवुड.

India Tour of Australia LIVE Updates: IND vs AUS 1st t20i LIVE Score straight from Canberra Manuka Oval

Oct 29, 2025 14:16 (IST)
IND vs AUS Live: बारिश ने खलल डाला

हल्की-हल्की बारिश को रही थी. लेकिन यह थोड़ी तेज हो गई और अंपायर ने खेल रोकने का फैसला लिया है. बारिश के कारण खेल रोक दिया गया है. भारत 43/1

Oct 29, 2025 14:15 (IST)
IND vs AUS Live: सूर्या का हवाई फायर

भारत की पारी का पहला छ्क्का और यह आया है कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से. बैक ऑफ लेंथ गेंद थी मिडिल और लेग साइड पर. सूर्या ने शानदार फ्लिक शॉर्ट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा. 
4.3 ओवर: भारत 42/1

Oct 29, 2025 14:09 (IST)
IND vs AUS Live: भारत को लगा पहला झटका

भारत को लगा पहला झटका, अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुश हैं. अभिषेक बाउंड्री बटोरने की कोशिश में आउट हुए. इस ओवर से पहले ही दो बाउंड्री आ चुकी थी. नेथन एलिस ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद फेंकी थी. इसको मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास था. लेकिन शॉर्ट में ताकत नहीं थी और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े टिम डेविड के हाथों में गई. एकदम आसान कैच था उनके लिए. अभिषेक ने 14 गेंदों पर चार चौके की मदद से 19 रन बटोरे. 
3.5 ओवर: भारत 35/1

Oct 29, 2025 14:07 (IST)
IND vs AUS Live: अंपायर्स कॉल से बचे गिल

गेंद लाइन में थी. गेंद लेग स्टंप को हिट करती हुई दिख रही थी. लेकिन यह अंपायर्स कॉल है. शुभमन गिल बाल-बाल बचे. नाथन एलिस की लेंथ गेंद को लेग साइड में फ्लिक करना चाहते थे. कनेक्ट नहीं कर पाए. अंपायर का फैसला बरकरार रहेगा.
3.2 ओवर: भारत 30/0

Oct 29, 2025 14:05 (IST)
IND vs AUS Live: ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू

ऑस्ट्रेलिया ने शुभमन गिल के खिलाफ रिव्यू लिया है. पहली नजर में दिख रहा है कि गेंद लेग स्टंप को मिस करती. मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रिव्यू का फैसला लिया है.

Oct 29, 2025 14:02 (IST)
IND vs AUS Live: अभिषेक का प्रहार

अभिषेक शर्मा अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं. अभी तक उनके बल्ले से चार बाउंड्री आ चुकी है. जबकि एक बाउंड्री गिल ने लगाई है. अभिषेक का प्रहार जारी है. शुरुआती तीन ओवरों का खेल पूरा हुआ. भारत का रन रेट 8.67 का है.

3.0 ओवर: 26/0

Oct 29, 2025 13:46 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल कर रहे हैं पारी को आगाज

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करने मैदान में आ गए हैं. विपक्षी टीम की तरफ से जॉश हेजलवुड पहला ओवर डाल रहे हैं. 

Oct 29, 2025 13:28 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE: तगड़ी नजर आ रही है ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन और 11 जॉश हेजलवुड

Oct 29, 2025 13:27 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE: हर्षित राणा को मिला मौका, भारतीय प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती और 11 जसप्रीत बुमराह

Oct 29, 2025 13:21 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE:ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है

