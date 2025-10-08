विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे बिहार के एक्सप्रेसवे

बिहार आज विकास के एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है. बिहार की पहचान कभी टूटी-फूटी सड़कें और कमजोर बुनियादी ढांचा था. लेकिन अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है. कच्ची पगडंडियों की जगह अब पक्की सड़कें और चौड़ी हाईवे ले रहे हैं. बिहार में सड़क निर्माण का यह बदलाव राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है.

इस बदलाव के केंद्र में है बिहार सरकार का सड़क निर्माण विभाग. यह विभाग राज्य के विकास की रीढ़ बन चुका है. योजनाबद्ध तरीके से काम, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया, आधुनिक तकनीक और समय पर निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परियोजना समय पर पूरी हो. ब्लूप्रिंट से हकीकत तक का सफर सुचारू रूप से पूरा हो.

बिहार में एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेस वे देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं. अब बिहार को भी वही तेज रफ्तार नेटवर्क मिल रहा है, जिसका वह हकदार है. करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में पांच बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं. ये एक्सप्रेसवे यात्रा का समय काफी कम करेंगे और बिहार को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ेंगे.

बिहार में ये पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे बन रहे हैं-

रक्सौल–हल्दिया: बिहार की उत्तरी सीमा को सीधे पूर्वी बंदरगाहों से जोड़ते हुए व्यापार के नए रास्ते खोलेगा.

गोरखपुर–सिलीगुड़ी: उत्तर बिहार की जीवनरेखा, जो नेपाल और पूर्वोत्तर भारत से सीधा जुड़ेगा.

पटना–पूर्णिया: राजधानी पटना को सीमांचल क्षेत्र से करीब लाएगा.

बक्सर–भागलपुर: पश्चिमी बिहार को राज्य के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगा.

वाराणसी–कोलकाता: पूर्वी आर्थिक गलियारे में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा.

बिहार में बन रहे ये एक्सप्रेसवे केवल सुविधा के लिए नहीं हैं, बल्कि ये अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं. अब चंपारण का किसान अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचा सकेगा. भागलपुर के छोटे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत कम होगी. पटना और अन्य जिलों के बीच आने-जाने वाले छात्र और कर्मचारी अपना घंटों का समय बचा पाएंगे. यह बदलाव सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, यह सोच भी बदल रहा है.

एआई और HAM मॉडल

बिहार की सड़क क्रांति अब केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, यह नवाचार और स्मार्ट प्रबंधन से भी जुड़ी है. बिहार ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल सिस्टम अपनाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाया है.

हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) बिहार की नई विकास रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है. इस मॉडल में सरकारी निवेश और निजी क्षेत्र की दक्षता का मेल होता है. इससे परियोजनाएं तेज़ी से, कम लागत में और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरी होती हैं. इस मॉडल के तहत निजी कंपनियों को स्पष्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जिससे हर प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है. इस पहल ने बिहार में सड़क और पुल निर्माण को नई दिशा दी है, जहां समय पर काम पूरा होना अब सामान्य बात बन गई है.

पुलों की रियल-टाइम सुरक्षा जांच

पूर्वी भारत में पहली बार बिहार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल पुलों की सेहत पर लगातार नजर रखने के लिए किया है. अब पुलों पर लगे स्मार्ट सेंसर, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम रियल टाइम में यह जांचते हैं कि कहीं दरार, जंग या किसी हिस्से पर ज्यादा दबाव तो नहीं है. किसी भी समस्या का जल्दी पता लगने से समय पर मरम्मत हो जाती है. इससे पुलों की उम्र बढ़ती है और जनता की सुरक्षा बनी रहती है. एआई आधारित यह निगरानी प्रणाली बिहार को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम बनाता है, जहां तकनीक और विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं.

बिहार सड़क निर्माण विभाग अपने काम के तौर-तरीकों से पूर्वी भारत में अपनी एक नई पहचान बना रहा है. आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने की नीति ने इसे विकास का प्रतीक बना दिया है.

डिजिटल मॉनिटरिंग: अब सड़क निर्माण का हर चरण रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है. GIS मैपिंग, ड्रोन सर्वे और ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाती है.

ग्रीन रोड इनिशिएटिव: बिहार सड़क निर्माण विभाग पर्यावरण की रक्षा पर भी ध्यान दे रहा है. अब सड़कों में इको-फ्रेंडली सामग्री, एलईडी लाइटिंग और एक्सप्रेसवे किनारे पौधारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि विकास और हरियाली साथ-साथ चलें.

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: सरकार ने निजी निवेश और विशेषज्ञता का उपयोग कर सड़क निर्माण की गति को रफ्तार दी है. इससे परियोजनाएं न सिर्फ तेजी से पूरी हो रही हैं, बल्कि बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो रही है.

देरी पर जीरो टॉलरेंस: हर दो सप्ताह में प्रगति की समीक्षा की जाती है. देरी या लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, जिससे जवाबदेही और कार्यक्षमता बनी रहती है.

ग्रामीण-शहरी संपर्क: एक्सप्रेसवे और हाईवे को अब गांवों तक जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

इन प्रयासों ने बिहार को पारदर्शिता, नवाचार और समय पर काम पूरा करने के क्षेत्र में पूर्वी भारत का आदर्श राज्य बना दिया है.

बिहार की बढ़त

पड़ोसी राज्यों से अलग, बिहार का विकास मॉडल केवल सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और प्रशासनिक सुधारों का संतुलित मेल है. डिजिटल भूमि अधिग्रहण से लेकर भूमि मालिकों को समय पर मुआवजा देने तक, हर प्रक्रिया को पारदर्शी सुचारु बनाया गया है. इसी समन्वय की वजह से परियोजनाएं बिना रुकावट के पूरी हो रही हैं और कार्यक्षमता बढ़ रही है.

रक्सौल–हल्दिया और गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के साथ, बिहार अब गंगा के मैदानी इलाकों को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी बंदरगाहों से जोड़ने वाला लॉजिस्टिक केंद्र बनकर उभर रहा है. बिहार पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा बन रहा है.

किसानों, व्यापारियों और युवाओं पर प्रभाव

एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद से तेज परिवहन सुविधा होने से किसानों की फसलें तेजी से बाजार तक पहुंचेंगी, जिससे उन्हें अपनी फसल के बेहतर दाम मिलेंगे. सड़कों के बेहतर नेटवर्क से लॉजिस्टिक लागत कम होगी, जिससे बिहार में निवेश के और अवसर बढ़ेंगे. वहीं एक्सप्रेसवे निर्माण और उससे जुड़े उद्योगों में रोजगार के हजारों अवसर तैयार हो रहे हैं. इससे हर जिले में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. कच्ची पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक का यह सफर सिर्फ कंक्रीट का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, भरोसे और आधुनिक शासन का प्रतीक है.

डिस्क्लेमर: लेखक बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी है, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.